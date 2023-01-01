Evadav
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Evadav”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
为出版商和广告商提供领先的广告 EVADAV 是一家领先的广告网络，专门提供跨多种格式的引人入胜的高质量广告，例如推送通知、弹出窗口、横幅、原生广告和页内消息。 我们的广告平台覆盖 250 多个国家/地区，覆盖每日超过 30 亿次展示的广大受众。 我们提供完全定制的内部技术、由专业客户经理提供的全天候合作伙伴关怀以及满足您偏好的多种付款方式。
网站： evadav.com
免责声明：WebCatalog 与“Evadav”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。