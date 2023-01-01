ESGI
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一个简单而安全的评估平台，提供无摩擦的过程来进行一对一的评估（在学前班、传统知识、幼儿园和一年级中广泛使用）。使用预加载的测试或创建您自己的评估，快速收集学生表现数据并自动生成多个报告。 ESGI 中的数据还用于填充个性化家长信和闪存卡、识别个人或团体进行有针对性的指导，以及定制学习环境以促进学术发展的重点领域。
网站： esgisoftware.com
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