替代项 - Enthu.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Chorus.ai
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让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Gainsight CS
gainsightcloud.com
大规模留住并发展您的客户。 Gainsight CS使客户成为您最好的增长引擎。全面了解您的客户，了解趋势和风险，并帮助您的团队通过行之有效的行动进行扩展并取得成果。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
People.ai
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People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Kizen
kizen.com
Kizen 通过智能自动化和强大的人工智能连接所有数据，为任何规模的销售、营销和服务团队提供优势。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Vitally
vitally.io
Vitally 使具有前瞻性思维的客户成功团队能够提高收入增长、减少客户流失，并大规模提供主动、世界一流的客户体验。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Pathlight
pathlight.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Capturi
en.capturi.com
Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch 帮助组织重新构想传统业务流程并扩展外部利益相关者管理 (ESM) 的数字生态系统。 Manch是一个即插即用的数字平台，与企业的ERP/CRM软件相辅相成，使用零编码在很短的时间内配置非常复杂的业务流程。需要一个无缝的数字生态系统，提供快速入门、生命周期管理、主数据管理和源数据验证。我们填补了企业互动方面的空白 - 与大量外部利益相关者互动，拥有基于纸张的、规则驱动的交易和工作流程，以及此类互动中的合规性和风险需求。迄今为止，该平台已被大型客户使用，从企业到新时代企业，涵盖电子商务、BFSI、快速消费品和人才公司。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
PreSkale
preskale.com
PreSkale 帮助 PreSales 与 CRM 和产品生态系统集成，以简化评估体验并跟踪产品市场洞察，从而实现有影响力的技术胜利。 1/ 与产品、销售和客户同步工作，确定致胜实践 2/ 跟踪努力、致胜解决方案和关键产品差距，以推动可重复的技术胜利 3/ 采取最合适的分配，最大限度地提高资源分配并提高售前绩效 4 / 分析各群体的产品采用情况，将收入与产品路线图对应起来 5/ 通过售前影响力深入了解交易速度，以推动销售转化 6/ 监控交易关键信息并以跨管道阶段的单页程序管理评估
Brainbase
brainbase.com
Brainbase 是一个现代技术平台，可帮助许可团队优化从合同到收入的合作伙伴关系。从交易管理到版税报告和产品审批，Brainbase 充当统一您的许可操作的平台。放弃手动流程和电子表格，通过 Brainbase 拓展您的许可业务。
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep 是一个买家参与和支持平台，适用于复杂和企业销售中的销售团队。我们通过帮助您关注参与购买决策的买家来补充您的 CRM。我们通过三个核心能力来做到这一点： 了解 - 关系映射和高级机会管理 启用 - 结果支持计划 学习 - 赢利销售绩效反馈
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，全部都在一个创新解决方案中。
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客户管理软件，可减少客户流失并推动有机增长。 Kapta 的软件和我们的 KAM 流程使客户管理和客户成功领导者能够回答有关其客户的 3 个关键问题：1) 哪些客户是健康的，哪些客户有风险？ 2) 我们是否为每个战略客户制定了可操作且负责任的计划（增长计划、节约计划、关闭计划）？ 3）我们如何衡量并向客户传达价值？
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
ClientSuccess
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您最受好评的 CSM 软件平台。最容易使用、实施速度最快的软件，可减少客户流失并增加客户收入。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Coho AI
coho.ai
Coho 正在构建下一代客户收入优化平台，使公司能够成为以产品为主导的成长型公司，无论其销售模式如何。 Coho 通过结合产品、销售和客户成功数据，帮助您最大限度地提高现有客户的收入。借助从数据中获得的见解，您能够自动化自助服务动作，专注于高接触度追加销售和交叉销售机会，并减少客户流失。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Versational
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Versational 是一种人工智能驱动的工具，可将会议次数减少 35%，后续活动次数减少 75%。简化和自动化您的任务，并最大限度地提高生产力。免费试用！
Avoma
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即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
Nektar
nektar.io
Nektar 是一个直观的移动数据收集和管理平台，旨在让我们的客户利用他们的数据并简化工作流程。
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simpleem.com
始终关注人工智能 (AEI)。 利用交互分析见解，利用您的行为并做出正确反应，将视频会议转化为交易
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modjo.ai
Modjo 平台分析您所有的客户互动，并为您的团队提供超越他们的抱负所需的信息
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。