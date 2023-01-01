替代项 - Engagedly

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Gong.io
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了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Clari
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B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
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尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
People.ai
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People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
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获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
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体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
sales-i
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sales-i 可以通过其行业定义的销售分析软件提高产品销售人员的效率并提高公司生产力。聪明地销售。聪明地工作。
Pipeliner CRM
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最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
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自动化您的激励计划。 通过我们的游戏化软件加速销售，零付款麻烦。
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最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
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Celonis 的执行管理和流程挖掘。我们揭示并修复您看不到的低效率问题。快速开始使用 Celonis EMS 并无限扩展。
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使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
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完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
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CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
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发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
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提高团队绩效从这里开始。 Plecto 是唯一一个完整的业务绩效平台，它将实时 KPI 可视化、游戏化和辅导工具结合在一个强大的解决方案中。
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Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
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企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
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完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
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Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Lative
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Lative helps modern revenue teams reinvent how they measure and manage capacity planning and sales efficiency in Salesforce to maximize profitable sales growth. Our platform lets you move away from time-consuming manual data pulls, complicated custom models and endless spreadsheets that are driven b...
OneInsight
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Turn data into revenue with actionable insights OneInsight is built to deliver the richness of customer data created with Marketo into any sales environment, thereby opening up true marketing & sales integration for any Marketo-powered organization. All done at the speeds necessary to make decisions...
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Dear Lucy's 是排名第一的最直观的销售洞察解决方案，可帮助公司推动更快的增长。亲爱的露西推动销售团队、领导层和董事会的专注、明智的决策和及时的行动，并协调您的团队以达到配额。 Dear Lucy 通过以下方式为您的收入团队提供支持： • 可视化销售分析 • 预测性收入预测 • 有效的目标设定和跟踪 Dear Lucy 是一个成功的解决方案： • 每周销售团队会议 • 预测电话 • 渠道审查 • 一对一辅导 • 管理会议 • 董事会电话会议 • 每日 RevOps 亲爱的 Lucy，只需几分钟即可将您的销售数据转化为强大的销售洞察！我们提供与 Salesforce、HubSpot、Mi...
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oneupsales.co.uk
A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...
SalesScreen
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SalesScreen 是一个最先进的销售绩效平台，它利用游戏化和可视化来帮助销售团队充分发挥潜力。我们的使命是帮助客户提高销售业绩并建立更快乐的工作场所。 SalesScreen 旨在应对现代销售世界的挑战。我们的客户告诉我们他们一次又一次遇到的行业问题： - 问题：员工流动率高会削弱销售文化并造成入职问题。 - SalesScreen 解决方案：事实证明，我们的平台可以提高员工保留率。这是通过游戏化和可视化技术实现的，有助于建立高绩效的销售文化。 - 问题：跟踪所有关键数据和销售团队绩效指标对于销售领导者来说可能是个问题。 - SalesScreen 解决方案：SalesScreen 的仪...
Spinify
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Spinify 被评为排名第一的销售游戏化平台，是其联盟中唯一集成先进人工智能的平台，彻底改变了销售团队的效率和生产力。 Spinify 以其透明、清晰和灵活的定价而闻名，可在您的业务发展的任何阶段为您提供支持。借助 SpinifyGPT，您的销售团队将拥有一个新助手来帮助他们走向成功之路。我们的人工智能平台提供更智能的竞争、个性化体验、量身定制的成就、激励徽章、可定制的层级和直观的实验，所有这些都旨在帮助销售团队充分发挥潜力。我们已经通过闪电般的快速设置和无与伦比的结果破解了游戏化的代码。事实上，我们的专家策略手册借鉴了超过 850,000 个排行榜的见解。通过与您的 CRM 和其他数据应用...
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Ebsta 通过一套适用于 Salesforce 的客户智能和销售支持工具，帮助数千家公司大规模推动客户参与。 ✓ 解锁您的公司网络 ✓ 创建个性化工作流程和节奏 ✓ 实时跟踪参与度 ✓ 对客户参与度进行评分并识别需要关注的客户 ✓ 衡量团队活动和绩效 ✓ 与您的 CRM、电子邮件和日历无缝集成 联系以了解详情我们如何帮助您的公司提高客户参与度：https://www.ebsta.com/request-a-demo/
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull 是第一个面向 SaaS 公司的全自动收入分析和优化解决方案。该平台受到一些发展最快的 SaaS 公司的信赖，包括 Wiz、OPSWAT、Vast Data 和 Armis。它专为企业用户而全新构建，为收入领导者和 RevOps 团队提供创建最佳 GTM 计划（从潜在客户到续订）所需的一切。该分析模块最大限度地减少了手动计算指标、处理电子表格、清理数据和调整来源的需要，从而为 RevOps 团队节省了大量时间和成本。优化模块通过准确识别 GTM 动议中有效（无效）的内容，帮助收入领导者轻松发现增长机会和收入瓶颈。在短短几天内，该平台就会对您的所有收入数据进行建模和调整，创建可...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一个不可知的收入数据平台，通过捕获并向整个收入堆栈提供智能销售数据和分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。 SalesDirector.ai 通过向 CRM 和 BI 工具提供智能销售分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。我们捕获销售代表的电子邮件和日历数据，并交叉引用他们的 CRM 数据，以提供有关他们的渠道、行为和客户互动的预测性见解。这些见解会直接传递到他们的 CRM，或者可以在他们最喜欢的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中进行可视化。借助...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售业绩、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确率
Raydiant
raydiant.com
我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作。业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Kluster
kluster.com
Kluster 的收入可预测平台帮助 SaaS 公司每个季度都超额完成目标。我们通过实施战略、规划和执行来帮助收入领先者实现增长。 Kluster 易于使用的工具可帮助收入团队制定制胜策略、制定实现目标的计划、执行交易和渠道管理。我们在集成速度和实时预测方面排名第一。 Kluster 是您关键收入会议的核心。从董事会层面的分析和收入规划，到预测电话和渠道审查。您企业中的每个人都围绕最佳的收入洞察和工作流程进行调整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等扩展软件公司的信赖。 Kluster 是可预测的收入策略，可帮助他...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega 销售自动化使您的销售团队能够通过智能自动化、决策和分析进行更智能的销售，从而带来更多销售额。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
Veloxy
veloxy.io
您是否因非销售活动而不知所措？借助适用于 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 软件，以前所未有的方式加速您的销售。
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是专为专业零售商、餐厅和 CPG 品牌打造的员工销售激励管理平台。 SparkPlug 直接与实体企业的 POS 系统集成，使实施和扩展激励计划的几乎各个方面实现自动化。 SparkPlug 的激励引擎、托管支出和贸易促销管理工具使零售商和餐馆能够简化和自动化供应商为其一线员工提供的销售激励措施。