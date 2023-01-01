替代项 - ElevateHQ
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
KOHO
koho.ca
获得即时现金返还的最终方式。 所有购买均可赚取 0.5% 的现金返还，当您在我们的合作伙伴网上或店内购物时可赚取高达 10% 的现金返还。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美国规划软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Anaplan 销售基于云的业务规划软件的订阅，并提供用于决策目的的数据。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Compass
getcompass.ai
自动化您的激励计划。 通过我们的游戏化软件加速销售，零付款麻烦。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的私营科技公司，提供销售支持平台和产品套件。
Leaderboarded
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在线制作您自己的排行榜！激励团队的简单工具。使用简单 - 非常适合分数呈现。选择领博
Goals.com
goals.com
Goals.com 是一个简单易用的销售绩效管理和团队生产管理解决方案。忙碌的销售领导者和忙碌的销售团队需要快速、准确地了解基本指标和工具来帮助推动更多销售，Goals.com 以此为前提，提供了直观的软件，该软件集成了关键信息，使销售流程对任何人都更加高效。团队。从为销售代表突出显示一个月、一季度和一年的个人进展的动态用户仪表板，到为销售领导和经理全面介绍整个团队的亮点，Goals.com 为任何企业提供了在没有混乱和混乱的情况下蓬勃发展的基本要素。其他平台的混乱。其他功能包括销售竞赛生成、亮点以及致力于成为您帐户整个生命周期的合作伙伴和指南的客户成功团队。 Goals.com 拥有小型、中...
SalesHood
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SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
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领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Traq.ai
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在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
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QCommission 是一款功能强大、灵活的销售佣金软件。它可以准确计算销售人员的薪酬，并减少与电子表格和手动方法相关的错误。它允许您在佣金期结束后立即计算佣金，从而节省大量时间。它可以详细、清晰地传达计算出的佣金。 QCommission允许薪酬管理员在系统中建立收款人、产品、客户、计划、激励、配额、支付频率等。它允许建立各种激励的记入和计算规则。它有助于将绩效交易输入或导入系统并根据需要频繁计算激励。绩效交易可以根据需要频繁地进行处理、记入和计算，甚至一天多次。可以在系统中对交易进行调整和处理。完整且全面的报告能力允许用户以非常详细的形式报告所有计算。 QCommission 符合 GD...
Qobra
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“无论您是首席执行官还是销售副总裁，销售薪酬计划可能是推动销售策略的最有力工具。” Mark Roberge Hubspot 销售副总裁。 Qobra 允许您自动计算、共享、验证您的佣金！停止在 Excel 上浪费时间，通过实时可见性减少错误并提高销售动力！ CRO，销售主管，销售运营，对于您的销售团队来说，Qobra 是刺激和提高销售业绩的工具。
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发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Plecto
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提高团队绩效从这里开始。 Plecto 是唯一一个完整的业务绩效平台，它将实时 KPI 可视化、游戏化和辅导工具结合在一个强大的解决方案中。
Goodmeetings
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Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
CaptivateIQ
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CaptivateIQ 是排名第一的销售佣金软件，旨在将团队聚集在一起。我们使团队能够更准确、更透明地运行佣金。
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借助数据库，领导者可以快速确定团队在哪些方面需要指导，而无需花费数小时查看 CRM 报告。 DataBased 以可视化方式分析有关日常销售活动、技能和结果的 CRM 数据，通过提供有关代表绩效的见解，帮助销售组织有条不紊地实现收入目标。通过数据驱动的 1:1，DataBased 使代表和领导者能够做出并遵守承诺，从而增加他们达到配额的可能性。借助数据库，销售团队能够根据数据做出更明智的决策，从而提高生产力、标准化、开发和目标设定。
Skwill
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Skwill 的行业领先技术可帮助领导者和管理者提高团队绩效、加速销售并提高弹性和福祉。 Skwill Diagnostics 使您能够快速准确地识别个人和团队绩效背后的“原因”并采取行动。
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Alysio 是一个专为销售和 GTM 团队构建的绩效管理平台，为您提供主动 KPI 跟踪、认可卓越并加强对个人代表的管理监督的工具。该平台促进绩效驱动的竞争，使管理人员能够进行个性化的一对一会议、QBR 和渠道审查。自定义框架可以应用于任何团队结构，以帮助提高销售渠道顶部的生产力。
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适用于不断壮大的销售团队的销售绩效管理解决方案。通过自动从关键系统（CRM、VOIP 等）收集实时数据，OneUp 为销售和经理提供清晰的见解、自动报告、排行榜和竞赛。该平台支持丰富的电视显示，包括排名表、数据、可视化、图像、视频等，同时向电视、MS Teams 等进行实时庆祝活动，以吸引、激励和提高销售团队的生产力，取得更大的成果。
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一个最先进的销售绩效平台，它利用游戏化和可视化来帮助销售团队充分发挥潜力。我们的使命是帮助客户提高销售业绩并建立更快乐的工作场所。 SalesScreen 旨在应对现代销售世界的挑战。我们的客户告诉我们他们一次又一次遇到的行业问题： - 问题：员工流动率高会削弱销售文化并造成入职问题。 - SalesScreen 解决方案：事实证明，我们的平台可以提高员工保留率。这是通过游戏化和可视化技术实现的，有助于建立高绩效的销售文化。 - 问题：跟踪所有关键数据和销售团队绩效指标对于销售领导者来说可能是个问题。 - SalesScreen 解决方案：SalesScreen 的仪...
Spinify
spinify.com
Spinify 被评为排名第一的销售游戏化平台，是其联盟中唯一集成先进人工智能的平台，彻底改变了销售团队的效率和生产力。 Spinify 以其透明、清晰和灵活的定价而闻名，可在您的业务发展的任何阶段为您提供支持。借助 SpinifyGPT，您的销售团队将拥有一个新助手来帮助他们走向成功之路。我们的人工智能平台提供更智能的竞争、个性化体验、量身定制的成就、激励徽章、可定制的层级和直观的实验，所有这些都旨在帮助销售团队充分发挥潜力。我们已经通过闪电般的快速设置和无与伦比的结果破解了游戏化的代码。事实上，我们的专家策略手册借鉴了超过 850,000 个排行榜的见解。通过与您的 CRM 和其他数据应用...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds 是提高销售效率排名第一的 Salesforce 应用程序。 Bloobirds 在三分钟内将您的 Salesforce 转变为适合您的销售团队的出色软件。通过无缝集成拨号器、电子邮件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生产力工具，包括节奏和模板，旨在将 Salesforce 变成销售代表最喜欢的工具。 Bloobirds 促进 Salesforce 的更有效利用，促进所有活动的无缝跟踪和记录，从而实现更好的数据管理和轻松的报告。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可帮助销售团队深入了解客户对话，以加速交易流程并实现辅导自动化。寻找加速交易流程的模式——评估单个销售电话或分析团队之间的对话，以发现更快完成交易的模式、销售代表的表现，并获得有关可以改进的方面的建议。个性化人工智能辅导——人工智能生成的个性化辅导计划，模仿表现最好的销售人员。使用通话记录和人工智能跟踪进度并评估对计划的遵守情况。 CRM 自动化——生成自动通话和交易摘要、捕获客户需求和后续电子邮件，并使用 AI 记录客户反馈。将这些内容发送到您的 CRM 或直接从 MeetRecord 仪表板与合适的团队共享。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...
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Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售业绩、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确率
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我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作。业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获...