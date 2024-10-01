替代项 - Elastic Cloud
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款设计工具，它使用深度学习模型来理解用户的文本，并在几秒钟内将其转换为具有视觉吸引力的图像或剪贴画。 该工具非常适合设计创作，无论是引人注目的商品设计还是社交媒体帖子。无论技能水平如何，用户都可以使用 Kittl AI 的文本到图像和文本到剪贴画功能轻松学习新的设计技术，只需单击几下即可根据文本描述生成令人惊叹的图像、插图或照片。 生成的内容将被保存并可以从“上传”部分访问。 Kittl AI 只需单击一下即可删除剪贴画的背景，并且该工具提供图像和剪贴画样式预设，以帮助用户找到所需的样式。 Kittl AI 上的人工智能生成图像是使用深度学习模型制作的，使用户能够更...
Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 ...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是云时代为开发人员、IT 运营团队、安全工程师和业务用户提供的监控、安全和分析平台。 SaaS 平台集成并自动化基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理，为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。 Datadog 被各种规模和跨行业的组织使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短解决问题的时间，保护应用程序的安全和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Grow
grow.com
Grow 是一个无代码全栈商业智能 (BI) 平台，使组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过将 ETL、数据仓库和可视化结合在一个易于使用的平台中，任何组织都可以连接和探索其数据以获取见解。我们的无限用户许可模式让每个人都能获得所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出重大决策，以加速自己的成长。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款人工智能驱动的工具，可以简化数据研究流程，为查找、清理、可视化和转换数据提供高效的解决方案。 Rose 注重易用性，采用尖端的开源 LLM（语言模型）和自然语言处理技术来解析基于人类语言提示的信息。 这使得用户能够无缝地定位相关数据源，确保与全球顶级数据提供商的顺利集成。该平台的优势在于其有效参与和可视化数据的能力。 Rose 将 SF（旧金山）技术的创造性与 NY（纽约）金融的可靠性相结合，提供了一个完全可审计的框架，允许用户将其输出背后的逻辑追溯到原始数据输入。 此功能增强了透明度和问责制。 Rose 还支持无摩擦的数据共享，使用户能够轻松地与内部团队或第三方分享见...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
New Relic
newrelic.com
监控、调试和改进整个堆栈。 New Relic 是开发、运营、安全和业务团队利用数据解决软件性能问题的地方。 New Relic 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的科技公司，开发基于云的软件，帮助网站和应用程序所有者跟踪其服务的性能。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage...
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、...
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过控制细至单元的权限的自定义访问规则来保护您的数据。让每个人都可以使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击...
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。 Cyfe 为代理机构和营销人员提供仪表板来证明投资回报率、整合数据源并可视化趋势。 Cyfe 由 Deven Patel 于 2012 年创立，并在热门节目《硅谷》中亮相，现已拥有超过 30 万用户。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商为中心的营销技术套件——Traject。 Traject 由来自 22 个城市和 11 个...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款从头开始构建的虚拟化和云业务安全解决方案，可为物理端点、移动设备、公共云中的虚拟机和 xchange 邮件服务器提供安全服务。 GravityZone 是一款在云中提供统一管理控制台的产品，由 Bitdefender 托管，或者作为一个虚拟设备安装在公司场所，它提供单点部署、实施和管理任意数量端点的安全策略，任何类型、任何地点。 GravityZone 为端点和 Microsoft Exchange 邮件服务器提供多层安全保护：具有行为监控功能的反恶意软件、零日威胁防护、应用程序控制和沙箱、防火墙、设备控制、内容控制、反网络钓鱼和反垃圾邮件。
NVivo
qsrinternational.com
使用定性数据分析软件释放洞察力 使用领先的定性数据分析解决方案 NVivo 14 从定性和混合方法数据中发现更多信息。借助 NVivo 14，您可以对数据提出复杂的问题，以识别主题并得出结论，采用先进的数据管理和可视化工具来发现更丰富的见解，并生成由严格证据支持的清晰表达、站得住脚的发现 - 所有这些都在一个协作平台上进行。立即购买或申请免费试用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！