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使用 WebCatalog 上“Editor X”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Editor X 是面向设计师和网络专业人士的高级创作平台。该平台结合了尖端的响应式设计和流畅的拖放功能。那些想要的人可以添加自定义代码并使用强大的 CMS 来构建数据驱动的网站和复杂的 Web 应用程序。 Editor X 提供了一系列无与伦比的集成业务解决方案，从领先的电子商务基础设施到专业的营销和 SEO 工具。

网站： users.editorx.com

免责声明：WebCatalog 与“Editor X”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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