替代项 - Edition Digital
Issuu
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从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
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SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Showpad
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Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
FlippingBook
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将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareThis
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增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Allego
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虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
StoryChief
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StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Storyly
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下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Visually
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为您的营销活动创建引人入胜的信息图表、视频和电子书。我们使优质内容的创建变得快速、简单且经济实惠。
Paper.li
paper.li
在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
Spott
spott.ai
创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试幻灯片 下一张幻灯片 上一张图片 下一张图片 通过互动增加参与度 您鼓舞人心的 [...]
Storipress
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终极内容创建和管理平台，可简化您的编辑流程并适应您的受众。凭借本机看板和日历视图、网站构建器、增加收入的集成以及强大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能够为受众打造品牌。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Storylane
storylane.io
Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
Contentstack
contentstack.com
您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
ScreenSpace
screenspace.io
在一个充满干扰、市场过度饱和和千禧一代的世界中……营销和销售团队依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高质量客户 → 并引导他们踏上不可抗拒的 YES 之旅！说实话 → 您的客户不知所措。通用视频 • 以产品为中心的导览 静态演示文稿 • 脚本化演示 • 复杂站点 人们对一刀切的媒体感到厌烦。你不是吗？当然，传统策略会浪费时间和金钱。排斥高意向客户——又名“收入”。同时吸引了昂贵、低质量的“噪音”。导致管道丢失和结果不可靠。或者……想象一下让您的产品和客户闪闪发光！凭借全面、身临其境的网络体验，将您的产品变成引人入胜的视觉之旅。一个自我引导的故事，非常适合每个买家。推动深度参...
Waapiti
waapiti.eu
探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案使营销人员能够收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
Shareaholic
shareaholic.com
我们是一支全球团队，致力于帮助品牌和发布商在每次网站访问中吸引受众。 Shareaholic 已经营十多年，热爱我们所做的事情，并以取悦客户为己任。我们的产品套件赢得了许多享有盛誉的全球奖项（包括来自 MIT 和 Mozilla 的奖项），并且我们在开发和支持企业规模和质量的软件方面拥有丰富的经验。我们知道这需要什么——我们每天都生活和呼吸着这一点。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
DCatalog
dcatalog.com
自 2008 年以来，DCatalog 一直是数字出版行业的领导者。我们的平台使出版商、内容创作者、营销和电子商务专业人士能够轻松创建和发布引人入胜的数字体验。借助我们先进的 HTML5 翻页书技术，您的内容可以在任何设备上查看。只需上传您的 PDF，即可立即创建令人惊叹的、引人入胜的内容，而无需编写任何代码。我们的 HTML5 翻页书、电子商务目录和本机应用程序可实现主导的用户体验。将您的 pdf 转换为 html5 翻页书，提高品牌知名度、在线销量和影响力。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
StoryScale
storyscale.com
改变你的演示方式。永远。 在你的网站上。在你的销售堆栈中。使产品演示成为自助服务。帮助潜在客户跨越“考虑鸿沟”。用产品合格的机会填充您的管道。
Tourial
tourial.com
让买家直接从您的网站与您的产品互动。 当自助服务不可行（或者真的很难）时，交互式演示将使您更加以产品为主导，而无需巨大的提升。
Vev
vev.design
Vev 是一种新型网络构建器，使团队能够以完全的创意和技术自由来实现他们最令人兴奋的网络概念。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客户生命周期每个阶段的摩擦，帮助营销人员提供更好的客户体验并加速收入。
FORTVISION
fortvision.com
借助 FORTVISION 的营销自动化和网络个性化平台，提高您的销售额、吸引更多电子邮件订阅者并向您的受众展示动态、个性化的内容。 FORTVISION 是在一个地方提高参与度和转化率的最明智的方法。通过个性化自动化吸引用户注意力，并通过定制的现场动态元素、电子邮件、短信、WhatsApp、广告和登陆页面赢得更多销售。 FORTVISION 是一个一站式商店，可使用内部和外部数据源（包括外部 CRM 软件）提高您的所有销售和营销转化率。通过我们的插件，可以根据用户地理位置、流量来源、在线行为、购买历史记录等来收集、分析和细分数据。 FORTVISION 利用全渠道营销自动化和网络个性化，提供...
Fabl
fabl.co
Fabl 于 2021 年 1 月被 Britelite Immersive 收购，旨在提高受众参与度，同时降低品牌发行商的生产和管理成本。Fabl 的综合软件平台使营销人员能够自己在扩展品牌内容计划中构建、管理、部署和分析参与度和转化数据；无需代理机构、开发商或设计师。与大多数 CMS 平台相比，Fabl 将内容营销页面参与度平均提高了 6 倍。与任何登陆页面构建器一样易于使用，与任何 CMS 一样强大 - Fabl 是一个内容营销、管理和发布平台，用于大规模高效地生成高度吸引人的数据驱动的内容页面。除了典型的内容营销平台之外，Fabl 还使营销人员摆脱了成本、时间和技术限制，同时以指数方式...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一个交互式内容平台，使品牌能够创建互动体验，吸引、娱乐和教育受众，而无需编写任何代码。 Dot.vu 平台由广泛的附加组件和组件提供支持，为用户提供了完全的创作自由，可以制作独特的互动内容，使他们的品牌与竞争对手区分开来，提供客户洞察，产生潜在客户并提高转化率。 Dot.vu 平台可帮助您释放数据的力量。交互式内容允许您通过可视化仪表板和报告以及零方和第一方数据来跟踪您的 KPI，以获得更多客户见解。您收集的数据越多，您就越能个性化您的互动内容并使其适应买家的旅程。告别一个项目的多个平台和应用程序。借助 Dot.vu，您可以在一个平台上创建、发布、管理和跟踪您的内容。如果时间紧...
Maglr
maglr.com
Maglr 是一个内容创建平台，使公司能够为销售和营销传播创建视觉和交互式内容。该平台使营销人员和设计师无需代码即可轻松创建在线出版物、演示文稿和微内容。通过用更好的内容体验取代静态内容来加入他们的使命。营销人员和设计师现在拥有一种工具来创建可衡量且设计响应迅速的数字出版物。基于云的平台允许用户发布和共享所有类型的数字内容： * 数字杂志 * 销售演示 * 白皮书 * 年度报告 * 登陆页面 * 活动微型网站 * 产品手册 * 嵌入式内容 ...以及更多 两位编辑，无限的可能性 Maglr 有两种类型的内容编辑器：拖放块编辑器和自由格式画布 Pro 编辑器。这两个编辑器都附带了一组即用型响应式...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 允许现代企业为从数字销售提案到招聘帖子的所有内容构建漂亮的无代码网站。我们帮助您解决什么问题？ 1.) 加快上市速度 - 通过拖放功能快速轻松地创建适合移动设备的网站 2.) 成本/效率 - 无需 Web 开发人员或设计人员等昂贵的资源 3.) 个性化 - 易于定制，提供引人注目的客户体验 4 .) 品牌推广 - 内置品牌指南，确保一致的客户体验 5.) 安全性 - 四个安全级别，确保您的内容和客户数据安全 6.) 数据分析 - 关于受众如何与内容互动的宝贵见解
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都可以帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
围绕播客建立内容业务所需的一切 创建世界一流的应用程序和网站来提升您的品牌、吸引受众并让您的客户回头客，将您的所有内容集中在一个地方，从而节省您的时间并增加您的销售额
Scompler
scompler.com
Scompler 允许您定义内容策略的所有基本元素，从您自己的目标和给读者带来的利益，通过角色和购买者的旅程，到格式、媒体和渠道。借助 Scompler，您可以通过战略主题规划来组织所有内容，并通过单独的工作流程（社交媒体、博客文章、网站、邮件、小册子等）在团队中制作内容。
Kurtosys US
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Kurtosys EU
kurtosys.com
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Connatix 是下一代视频技术公司，帮助发布商和广告商向大规模受众提供成功的视频体验。我们相信引人入胜的内容的力量，并致力于构建首个推向市场的视频技术，并进行优化以提升性能。从强大的视频格式到我们专有的广告服务器和交换，我们构建了旨在实现发布商和广告商目标和谐的视频解决方案。
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KAWO
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KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。