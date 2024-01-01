替代项 - Ecwid
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
WooCommerce
woocommerce.com
使用专为 WordPress 构建的完全可定制的开源电子商务平台进行在线销售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Big Cartel
bigcartel.com
建立一个独特的在线商店，出售您的作品，并经营创意业务。非常适合服装设计师、乐队、珠宝制造商、工匠和其他艺术家。
Appy Pie
appypie.com
没有代码开发平台。
Dukaan
mydukaan.io
适合成长型企业的电子商务平台。 使用 Dukaan 的一体化商务平台启动、扩展和管理您的业务。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含构建网站、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输、营销品牌和分析数据所需的所有工具。
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在线销售数字产品的最简单方式。在几分钟内即可销售软件、按需服务和会员资格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
OpenCart
opencart.com
免费的购物车系统。 OpenCart 是一个基于 PHP 的开源在线电子商务解决方案。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
FastSpring
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FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
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SendOwl
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SendOwl 让您可以轻松地通过博客、社交媒体或任何可以粘贴链接的地方直接向受众销售数字产品
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收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Vendasta
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以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
SAP
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在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
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轻松开发您的移动应用程序。人工智能可以让您在我们屡获殊荣的平台上更快、更经济地开发应用程序。看看它怎么运作。