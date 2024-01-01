替代项 - Ectaro
Veeqo
veeqo.com
多合一电子商务运输软件。通过低运费、自动化和无忧的履行工具，降低履行订单所需的成本和时间。
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的在线市场上列出和销售其产品的最简单方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Channable
channable.com
我们的一体化平台提供您所需的解决方案，以实现更高的可见性、更智能的广告活动和更个性化的营销。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
Feedonomics
app.feedonomics.com
我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Sellercloud
sellercloud.com
您的电子商务业务的终极解决方案。 简化您的运营并扩展到更多渠道。无缝控制您的库存、目录、采购和履行。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多渠道电子商务软件，用于库存管理、订单管理（包括发票、运输、消息传递等）。 以前称为订单中心。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可让您在一个易于使用的地方管理所有在线商店，以便您可以在任何地方进行销售！
3DSellers
3dsellers.com
该标记的领先 eBay 销售工具位于 3Dsellers eBay 销售经理平台上。通过 eBay 自动化和列表、订单、消息等的批量操作，获得更多 eBay 销售和反馈并节省时间。借助甚至与 Shopify、Etsy、亚马逊和其他市场集成的帮助台和订单管理器，为您的 eBay 买家提供快速（甚至自动）客户支持。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一种灵活的商务管理解决方案，可让您跨多个渠道和市场简化、自动化和管理您的产品、列表、定价、库存和订单。 StoreAutomator 客户在第一年不必要的管理任务上花费的时间减少了 50%，销售额快速增长，收入也增加了。
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce 是一款多渠道销售工具，可帮助您将一个主商店整合到多个销售渠道。它使用户能够集中数据管理并从单个仪表板管理所有渠道。您可以使用该工具将产品从一个平台列出到另一个平台，并在频道列表和相应的主商店产品之间建立连接，以使它们在价格、库存、订单和许多其他同步选项中保持同步！
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP -...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家人工智能驱动的跨境电商集成解决方案软件公司，是希望在国际电商领域取得成功的企业的有力支持者。它提供广泛的服务，包括库存管理、订单管理、物流管理、报告管理、内容管理、退货管理、价格管理、履行管理、发票管理和产品列表，并提供从一个平台轻松控制所有这些功能的机会。单面板。它为客户提供竞争优势，提高运营效率，并帮助他们在国际市场上占据一席之地。 ShopiVerse 通过消除复杂性而可靠，为企业提供快速、成功的国际扩张。
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills 简化您的电子商务业务。借助我们基于网络的库存、订单、采购订单、运输和列表管理软件，我们让您有信心管理和扩展您的电子商务业务。 SellerSkills 直观的界面提供了强大的自动化工具来简化您的产品列表，并与美国和加拿大的亚马逊、eBay、Etsy、沃尔玛等市场集成。 SellerSkills 与以下平台集成： 市场：亚马逊（美国、加拿大、墨西哥）- 列表、库存、订单管理、FBA 和 FBM、prime eBay（美国、加拿大）- 列表、库存、订单管理 沃尔玛（美国、加拿大）- 列表、库存、订单管理 Etsy 运输承运商： USPS FedEx UPS CanadaP...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的产品信息管理 (PIM) 解决方案，可帮助集中管理您的所有产品信息和数据。除了产品数据管理之外，在线零售商和品牌还可以轻松管理数字资产，将准确的产品数据无缝整合到多个渠道，优化符合市场标准的产品内容，并领先竞争对手一步。 PIMworks 可帮助您创建定制的产品内容体验并提供各种集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基于 AI-ML 的产品目录丰富功能有助于提高产品内容的准确性。所有创建产品目录的团队都可以通过使用我们的 PIM 系统创建工作流程来有效协作。可以通过仪表板上的见解来监控和分析...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData 是亚太地区领先的企业商务自动化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一个集成平台，可在世界领先的商务平台之间映射和自动化产品、库存和订单数据。我们喜欢解决复杂的商务数据映射和自动化问题！连接到 CrescoData 云商务套件，获取行业领先的技术，利用云 AI 和机器学习的力量，大规模智能连接、映射和自动化商务数据。无需编码即可开始连接 Channel API。通过我们的渠道集成即服务 (cPaaS) 消除耗时的渠道维护。能够通过单一集成访问超过 85 个预配置连接器。 CrescoData Commerce Connect ...
Stock Konnect
stockkonnect.co
探索最简单的多渠道列表管理系统 Stock Konnect 让您与新客户建立联系，无论他们在哪里购物 – 您可以在一个平台上创建、同步和管理：来自多渠道电子商务的列表、库存和订单以更简单、更快、更愉快的方式。
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized 是一款 Feed 管理软件，可让您完全控制产品 Feed 优化。它允许您优化和编辑多个购物 Feed，而无需更改您的网站或依赖您的开发人员。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是在线商店优化不同渠道之间的产品和订单同步的一种简单方法。导入列表并在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之间同步所有订单。推出新渠道变得更加容易和快捷。
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家专注于电子商务行业的尖端SaaS公司。它是一个全面的解决方案，可简化在线商家的运营并提高效率，从而促进其工作。该平台提供广泛的功能，包括库存管理、订单履行、运输管理和分析。借助 Novstock，在线商家可以轻松管理其业务并专注于增加销售额。
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP：业务管理的权威解决方案 Dux Software ERP 可以在一处满足您的所有业务管理需求。我们的 SaaS（软件即服务）软件专为中小型企业设计，提供一整套工具，帮助您优化运营并提高业务效率。借助 Dux Software ERP，您可以简化计费、有效管理销售、控制财务、管理采购并轻松监控库存。我们的平台可让您直观地管理多笔存款，让您完全掌控自己的资源。 Dux Software ERP 的脱颖而出之处在于它与 WooCommerce、Tienda Nube、Mercado Libre 和 PrestaShop 等领先的电子商务商店平台的无缝集成。这种集成简...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch 是多渠道电子商务软件。它允许卖家通过一个易于使用的平台轻松管理跨市场、网站、账户包和运输公司的订单、产品、库存和库存。
crwizard
crwizard.com
优化您的产品提要，优化您的支出。根据不同渠道的需求（例如产品列表广告、比价网站或联属网络）优化产品 Feed 数据，为您的在线商店带来更多流量并提高转化率。 - 从各种来源导入您的产品数据，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。 - 通过添加 Google Analytics、Google Sheet 或任何其他文件来丰富您的数据，以提高产品列表的效率。例如，您可以自动排除具有高流量和零转化、淡季、低库存、低变体可用性的产品，这将提高您的广告支出回报率。 - 创建 XML 产品源或使用 API 选项将您的产品列表发布到不同渠道，包括但不限于 Google、Faceb...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。