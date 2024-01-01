eCairn 是一家专注于销售、营销和社区管理社交智能的软件公司 eCairn 为财务顾问提供社交媒体勘探解决方案，以发现数字富人群体并建立促进业务发展的关系。 进一步来说： * 在 Twitter、博客和 LinkedIn 上绘制“富裕人群部落”​并介绍潜在客户 - 例如：独角兽公司的关键员工、湾区的企业家社区、特定地点的名人、非营利组织的董事会/受托人/关键人物，顶尖大学校友...... * 使用人类助手和算法实时聆听这些数字财富。 * 通过电子邮件和财务移动应用程序提供每日见解 顾问可以用来了解前景并发展关系。 * 衡量社交网络的努力。

目录 :

网站： ecairn.com

免责声明：WebCatalog 与“eCairn”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。