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eCairn 是一家专注于销售、营销和社区管理社交智能的软件公司 eCairn 为财务顾问提供社交媒体勘探解决方案，以发现数字富人群体并建立促进业务发展的关系。 进一步来说： * 在 Twitter、博客和 LinkedIn 上绘制“富裕人群部落”并介绍潜在客户 - 例如：独角兽公司的关键员工、湾区的企业家社区、特定地点的名人、非营利组织的董事会/受托人/关键人物，顶尖大学校友...... * 使用人类助手和算法实时聆听这些数字财富。 * 通过电子邮件和财务移动应用程序提供每日见解 顾问可以用来了解前景并发展关系。 * 衡量社交网络的努力。
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