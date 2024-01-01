替代项 - easySales
Helium 10
helium10.com
从产品和关键词研究到列表优化、分析等。无论您处于销售旅程的哪个阶段，我们的工具和培训都能满足您的需求。
Jungle Scout
junglescout.com
您在亚马逊上销售的一体化平台。
Keepa
keepa.com
亚马逊价格历史图表、价格下跌警报、价格观察、每日下跌和浏览器扩展。
Sellerboard
sellerboard.com
为亚马逊卖家提供准确的利润分析。
Veeqo
veeqo.com
多合一电子商务运输软件。通过低运费、自动化和无忧的履行工具，降低履行订单所需的成本和时间。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
eDesk
edesk.com
eDesk 的电子商务客户服务软件将所有客户交互和订单数据合并到易于管理的客户支持团队的票据中。今天就开始吧。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp：亚马逊针对 PPC、关键词和利润的多合一卖家工具 SellerApp 旨在为卖家提供数据、智能自动化和运营。
Perpetua
perpetua.io
电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的在线市场上列出和销售其产品的最简单方式。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Extensiv
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Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Channable
channable.com
我们的一体化平台提供您所需的解决方案，以实现更高的可见性、更智能的广告活动和更个性化的营销。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 强大的多渠道电子商务软件开始在 Amazon 和 eBay 上销售更多产品。在一个地方同步库存、处理订单、将产品添加到多个市场！开始免费 30 天。开始销售您自己的物品或代发货。
ConnectBooks
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ConnectBooks 是在亚马逊、沃尔玛、Shopify 和 eBay 上销售的电子商务业务的必备 SAAS 工具。该软件可实现电子商务会计自动化，确保商业账簿始终清晰准确，推动最佳业务决策。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
Feedonomics
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我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
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您的电子商务业务的终极解决方案。 简化您的运营并扩展到更多渠道。无缝控制您的库存、目录、采购和履行。
Teikametrics
teikametrics.com
市场优化——用超人的智慧来宣传您的业务！ 利用人工智能驱动的 Flywheel 2.0 连接、优化和发展您的业务，现已在 Amazon、Walmart.com 等平台上提供。
EasyStore
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各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Sellesta
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Sellesta.ai 通过最大限度地提高产品列表的排名和转化来帮助亚马逊卖家发展业务
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多渠道电子商务软件，用于库存管理、订单管理（包括发票、运输、消息传递等）。 以前称为订单中心。
Stockpilot
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Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
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Omnirio 可让您在一个易于使用的地方管理所有在线商店，以便您可以在任何地方进行销售！
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3dsellers.com
该标记的领先 eBay 销售工具位于 3Dsellers eBay 销售经理平台上。通过 eBay 自动化和列表、订单、消息等的批量操作，获得更多 eBay 销售和反馈并节省时间。借助甚至与 Shopify、Etsy、亚马逊和其他市场集成的帮助台和订单管理器，为您的 eBay 买家提供快速（甚至自动）客户支持。
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StoreAutomator 是一种灵活的商务管理解决方案，可让您跨多个渠道和市场简化、自动化和管理您的产品、列表、定价、库存和订单。 StoreAutomator 客户在第一年不必要的管理任务上花费的时间减少了 50%，销售额快速增长，收入也增加了。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与大公司 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和...