替代项 - Easypromos

Rewards Fuel

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扩大并吸引您的时事通讯列表。 Rewards Fuel 将为参赛者提供多种参赛方式，帮助您在更短的时间内实现更多营销目标。直接在 Facebook 或 Instagram 上举办竞赛在参与、验证和衡量方面留下了很多空白。借助 Rewards Fuel，您在创建比赛时可以从超过 34 种不同的参赛方法（或操作）中进行选择，例如要求参赛者在 Instagram 或 Twitter 上关注您参赛、上传文件参赛、订阅您的时事通讯或 YouTube 频道、访问您的 Etsy 商店、查看您的 Shopify 页面、下载您的应用程序以赢取等等。借助 Rewards Fuel，您的比赛可以轻松定制，因此您可...