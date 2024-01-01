替代项 - E-goi

Approved Social

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Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...