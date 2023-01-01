替代项 - Dropcontact

EngageTech

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通过我们独特的销售智能平台和世界一流的 SDR 服务，我们使客户能够推动更合格、可预测的渠道。在 G2 上，您会找到与我们的销售智能平台（以前称为 EngageIQ）相关的信息和评论，因此请继续阅读以了解更多信息。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和销售团队能够识别有兴趣的客户和准备进行对话的 B2B 技术买家。动态、可搜索的数据库，包含最新、合规的 B2B 公司信息和准确的技术买家联系方式（职务、直拨电话号码、电子邮件等），根据市场账户和技术买家的可能性对他们进行智能排名敞开心扉进行对话。 EngageTech 减少了 SDR 研究时间并优化了出站勘探活动，它与领先的销售参与...