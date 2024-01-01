替代项 - Dronedesk
DroneDeploy
dronedeploy.com
无人机测绘软件。获取内部和外部视觉数据——任何高度、任何角度，全部在一个平台上完成。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）
TraceAir
traceair.net
TraceAir 是唯一专为建筑商打造的 3D 现场工作平台。凭借强大的可视性，我们的软件在视觉平台中提供准确的地形扫描。我们的白手套服务提供完全交钥匙协调和无缝隔夜交付。非常简单的软件可以轻松跟踪进度、测量库存和污垢平衡、检查海拔等！ TraceAir 为施工团队提供准确的数据，以便他们能够做出更好、更快的决策。
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely 使企业和企业能够启动、扩展和维持其无人机运营。在一个简单易用的平台上规划、执行和协调您的所有无人机操作。我们通过灵活的平台技术来实现这一目标，该技术可以满足运营和监管要求的任意组合。我们可以支持从简单的 VLOS 到复杂的 BVLOS 操作（例如盒装无人机、送货和城市空中机动）的所有类型的操作。我们根据您所在国家/地区的监管要求定制所有数据源、规则、工作流程、表格和报告，使在一个或多个国家/地区的运营变得轻而易举。此外，该平台甚至可以离线规划和执行任务，以确保您可以随时随地进行操作。由成熟的商业无人机运营商开发，我们了解运营商在该领域面临的挑战。通过 FlyFreely，您...
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款支持企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]
Strayos
strayos.com
无论您身在何处，都可以访问所有项目信息。从 3D 模型和抛丸生产结果到库存报告，Stryos 是您唯一的事实来源。
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker 将价格实惠的无人机拍摄的图片转换为精确的地图和地形模型，让每个人都成为虚拟测量员。查看结果 - 跳转到新创建的地图以查看厘米级别的详细信息。切换到地形视图以查看地图内的斜坡、丘陵和山谷。测量 - Civil Tracker 使测量变得容易。虚拟测量地图上任何对象的坐标和高程。使用直线工具检查坡度和距离。最后;使用多边形工具可以轻松测量库存体积、面积和周长。
Botlink
botlink.com
Botlink 是一个基于云的运营平台，可将无人机与工业实时连接。
Skycatch
skycatch.com
适用于物理世界的企业级地理空间数据软件。 无论数据要求多么复杂，请了解为什么全球客户选择 Skycatch 解决方案来实现可重复性、高精度和速度。
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk 是适用于建筑和运维团队的终极太阳能站点应用程序。 SenseHawk 基于 GIS 的新颖软件套件使太阳能资产管理就像使用您最喜欢的移动地图应用程序一样轻松。其生产力和协作工具围绕太阳能资产的数字孪生捕获和组织数据。该应用程序集成并可视化数据，范围从地形和设计文档到设备信息和现场活动。由于数据被地理标记到太阳能资产中的特定组件或位置，因此远程管理变得更加简单。 SenseHawk 增强了太阳能资产流程和站点运营： + 地图视图 上传 KML、CAD 文件并为您的站点创建地图视图。注释、添加任务、表单等。让工地导航变得简单。 + 照片 浏览网站、单击图片、创建任务或附加到...
Scanifly
scanifly.com
Scanifly 基于无人机的 3D 建模软件可自动执行并集中太阳能工作流程中的手动日常任务。现在，您可以以近乎完美的精度、更快的速度和更高的安全性来销售、勘察、设计和安装项目，同时降低整个过程的软成本。
Propeller
propelleraero.com
Propeller 是面向商业无人机运营商和依赖无人机数据的工业公司的领先云平台。
FlytBase
flytbase.com
FlytBase 是一个企业级无人机自主平台，可完全自动化航空数据收集工作流程。几乎不需要人为干预，用户就可以使用坞站进行预定且可重复的超视距无人机飞行，所有操作均由远程指挥中心控制。通过支持应用程序和集成并确保最高的数据安全标准、可靠性和可扩展性，FlytBase 平台可让用户将自主无人机无缝集成到企业工作流程中。 FlytBase 在日本东京举行的 2019 年全球 NTT 数据创新大赛中获胜。 FlytBase 于 2017 年毕业于思科 Launch Pad 加速器计划，并获得 TiE 硅谷颁发的 TiE50 顶尖初创公司奖。 ----- FlytBase 因其创新而获得多项认可： =...
Kespry
kespry.com
Kespry 是商业市场自动化无人机系统的领先供应商。Kespry 使公司只需按一下按钮即可轻松捕获、查看、分析和共享航空数据。
Mapware
mapware.com
Mapware 是无人机测绘软件的未来。在云端生成更大、更好的 3D 地图。借助 Mapware 易于使用的界面，任何人都可以使用摄影测量过程将 2D 无人机照片转变为逼真的 3D 环境。足够强大，可以应对最大的挑战。对于任何项目来说都足够简单。无论您想要绘制一栋建筑、十几座手机信号塔、整个油田，甚至整个城市的地图，Mapware 都是完成这项工作的最佳工具。我们基于浏览器的软件可以通过任何设备轻松访问。
Scopito
scopito.com
Scopito 是一个基于云的可视化数据管理平台。它帮助公用事业公司和 DSP 存储、分析和共享目视检查的图像，并提供其资产和资产状况的概览。 Scopito 不是基于订阅的，而是客户为平台上存储的每次检查支付固定金额，并可以选择基于数量的折扣。 Scopito 配备了强大的图像分析工具和智能键盘快捷键，可优化故障检测和管理的工作流程。可以集成到 SAP 系统。此外，客户可以选择将分析外包给 Scopito 团队，该团队利用人工智能算法和主题专家来完成任务，并直接在平台中提供结果。由于该产品基于云，因此可以轻松共享检查以进行审查或分析。额外的用户是免费的，公司可以直接从平台管理访问级别以及角色...
Sensat
sensat.co
Sensat 是一个可视化平台，可以帮助所有相关项目团队更好地协作和决策。通过收集和提供基础设施数据，我们的平台将现实世界转化为数字版本。这使得实体行业能够分析和了解其建筑环境并做出更明智的决策。我们与 Aecom、Connect Plus 和 Heathro & Kier 等公司一起，正在彻底改变价值超过 1500 亿英镑的大型民用基础设施项目的规划、建设和管理方式。