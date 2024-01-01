Dream100.Ai

Dream100.ai是一种创新工具，诞生于尖端人工智能技术和Dream100 Engagement的强大战略的交叉点。用于使用人工智能通过类似人类的评论与 Dream100（可以影响特定领域的 Dream 客户的 LinkedIn 创建者）的 LinkedIn 帖子进行互动。由于缺乏信任，大多数 B2B 创始人或服务提供商的冷 DM/邮件回复率低于 1%。为了建立信任并将响应率提高到 30%，他们需要在推销服务之前直接与梦想客户或 Dream100 接触。我们的软件将每天手动参与的时间从 5 小时减少到 1 小时。

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