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网站：dream100.ai

使用 WebCatalog Desktop 上“Dream100.Ai”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Dream100.ai是一种创新工具，诞生于尖端人工智能技术和Dream100 Engagement的强大战略的交叉点。用于使用人工智能通过类似人类的评论与 Dream100（可以影响特定领域的 Dream 客户的 LinkedIn 创建者）的 LinkedIn 帖子进行互动。由于缺乏信任，大多数 B2B 创始人或服务提供商的冷 DM/邮件回复率低于 1%。为了建立信任并将响应率提高到 30%，他们需要在推销服务之前直接与梦想客户或 Dream100 接触。我们的软件将每天手动参与的时间从 5 小时减少到 1 小时。

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网站： dream100.ai

免责声明：WebCatalog 与“Dream100.Ai”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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