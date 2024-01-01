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网站：dragonmetrics.com

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Dragon Metrics 是一款一体化 SEO 套件，可将多个数据源无缝地融合在一起，以全面了解网站的有机性能，而不是感觉像是一组单独的工具。无论您的订阅计划如何，您都可以使用 Dragon Metrics 的所有最佳功能，包括： • Report Builder 2.0：快速轻松地创建无限可定制的白标报告，并自动化和扩展整个报告流程。 • 一流的排名跟踪，具有比市场上任何其他工具更深入的功能和报告。 • URL X 射线：立即可视化单个 URL 的数百个数据点 • 每个站点多达 140,000 个 URL 的实时索引跟踪 • 高级标记选项，包括根据自定义标准自动更新的动态标记 • 强大的分段工具可让您以任何可能的方式可视化性能 • 高级 Google Search Console 和 GA 集成 所有这一切都附带： • 访问任何计划级别的所有功能 • 多个用户席位，无需额外费用 • 无限制的免费一对一培训 • 即时实时聊天支持

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