替代项 - DM Cockpit
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一个网站，用于分析不同地区和语言的 Google 搜索中热门搜索查询的流行程度。该网站使用图表来比较不同查询随时间的搜索量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，这是一项显示搜索趋势数据的更复杂、更先进的服务。 2012 年 9 月 27 日，Google 将 Google Insights for Search 合并到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的一项网络服务，允许网站管理员检查索引状态并优化其网站的可见性。 2015 年 5 月 20 日之前，该服务称为 Google 网站管理员工具。 2018 年 1 月，谷歌推出了新版本的搜索控制台，并对用户界面进行了更改。 2019 年 9 月，旧的 Search Console 报告（包括主页和仪表板页面）被删除。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 网站管理员工具是一项免费服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎的一部分，它允许网站管理员将其网站添加到 Bing 索引爬虫、查看其网站在 Bing 中的性能等等。
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
Frase
frase.io
通过集成的内容优化和对话式人工智能工具来增加自然流量、转化率和收入。立即创建一个免费帐户。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
WriterZen
writerzen.net
一站式内容解决方案，可满足您的数字写作需求，从 SEO 主导的关键字聚类到 SERP 命中。
Surfer
surferseo.com
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SE Ranking
seranking.com
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Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Moz
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在全球最大的 SEO 社区的支持下，Moz 构建了使 SEO、入站营销、链接构建和内容营销变得简单的工具。立即开始 30 天免费试用！
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse 使用人工智能和机器学习来帮助您制定内容策略、加速内容创建并为内容决策提供信息。
Keyword Tool
keywordtool.io
关键字工具是 Google Ads 关键字规划器的 #1（免费）替代品，用于 SEO 和 PPC 关键字研究 ᐈ 在几秒钟内生成 1,000 个 ✅ 长尾关键字！
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从自然搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
GetGenie Ai
getgenie.ai
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RankIQ
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撰写排名在 Google 第一页上的博客文章。我们的人工智能驱动的 SEO 工具集专为博主构建。它告诉您要在帖子和标题中添加什么内容，这样您就可以在一半的时间内编写完美优化的内容。我们还为每个博客利基市场精心挑选了竞争最低的高流量关键词库。
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revaler 是您唯一需要的 SEO 平台。数十万营销人员使用 Keyword Revealer 从数字营销中获得可衡量的结果。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 帮助您集思广益和研究主题，以开发 SEO 优化的内容，使您成为所在领域的权威。
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru 抓取并分析您的网站。我们检查您的内容、链接和网站结构，并提供可操作的提示来改进您的网站。立即开始免费试用。
GetKeywords
getkeywords.io
通过意图分析进行本地关键词研究。如果搜索引擎关注用户行为和意图，为什么您的 SEO 工具仍然不..!!
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Copysmith
copysmith.ai
Copysmith 是面向企业和电子商务的人工智能内容创建解决方案。 大规模创建、发布和分发营销内容。
SpyFu
spyfu.com
我们的营销收入引擎可提高 SEO 和 PPC 利润。 SEO 营销套件、PPC 分析器、历史数据、竞争分析、反向链接外展、无限关键字和域项目、自定义报告。
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忘记最后期限。更快地找到正确的单词。 NeuralText™ 通过自动化您的写作过程来节省您的时间、精力和思维能力。
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Mangools 是 5 个简单但功能强大的 SEO 工具的捆绑包，专为有效的 SEO 工作流程而设计。深受初学者喜爱，深受专业人士信赖。免费试用！
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Scalenut 为您提供了一种简单且可扩展的方式来制作服务于您的业务目标的内容。获得专业的创作者和人工智能工具来帮助您超越竞争对手。
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SEOptimer
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wincher.com
一款您离不开的 SEO 工具。我们帮助品牌从自然搜索中获得优质流量并监控其关键字的效果。
Brand Overflow
brandoverflow.com
Brand Overflow 提供各种营销工具来优化和增强您的数字营销策略的各个方面。
Screpy
screpy.com
Screpy 是一种基于人工智能的网络分析工具，可以在一个仪表板中分析您网站的所有页面，并与您的团队一起监控它们。
SEOcrawl
seocrawl.com
面向专业人士和公司的 SEO 软件。 借助我们的 SEO 软件，节省时间和成本，提高结果并提高效率，这是一套 SEO 工具，可将您的 SEO 管理提升到另一个水平。
Seodity
seodity.com
今天尝试一下 Seodity。利用我们的工具并增加您网站的自然流量。改进技术搜索引擎优化、检查竞争、反向链接并监控排名跟踪器中的所有内容。
BIQ
biq.cloud
BiQ 是世界上第一个使定价民主化的 SEO 套件。探索四种不同的 SEO 工具，只需为您使用的内容付费，无需为不使用的内容付费。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一个完整的 Serp 监控工具，可让您跟踪无限的竞争对手，不问任何问题。哎呀，我们会让您跟踪尽可能多的内容。
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seomatic.ai
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SISTRIX
sistrix.com
您在 Google 上的竞争对手只需点击一下即可。您的不公平优势：SISTRIX 更好的排名、更高的知名度和有效的内容。
Sitechecker
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INK
inkforall.com
认为你不能写出精彩的文案吗？再想一想！使用 INK，您可以制作原创文章、描述、标题、Google 广告等。
Ranktracker
ranktracker.com
有效 SEO 的一体化平台。 研究关键词、分析竞争、检查和监控反向链接并跟踪您的搜索引擎排名 - 所有这些都通过一个强大的平台完成。排名跟踪器利用世界一流的数据源来帮助您在 SEO 方面取得领先，无论您是小型初创公司还是大型机构。
Squirrly
squirrly.co
Squirrly 为企业家带来了 Squirrly SEO、HideMyWP Ghost、Education Cloud PLUS 等工具。在企业家商店中，您将找到 Squirrly 设计的人工智能营销工具和在线培训计划。迄今为止已服务了 18,000 名付费客户。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨国软件即服务 (SaaS) 公司，为网站治理创建基于云的工具和服务。 Siteimprove 成立于 2003 年，总部位于丹麦哥本哈根，在奥地利、澳大利亚、加拿大、丹麦、英国、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、挪威、瑞典、瑞士等多个国家积极开展业务。美国。 2017 年，Siteimprove 的收入为 4200 万美元。
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge 是领先的 SEO 解决方案和内容绩效营销平台，帮助超过 1,700 名客户产生更多自然流量。 BrightEdge 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在纽约、西雅图、芝加哥、克利夫兰、东京、悉尼和伦敦设有办事处。立即联系我们获取 SEO 演示。
Advanced Web Ranking
advancedwebranking.com
排名跟踪变得简单。 每日、每周和按需提供新鲜排名。适用于桌面、移动和本地搜索。很好地打包到白标报告中。可从任何设备访问。
SEOmonitor
seomonitor.com
以前所未有的方式构建和跟踪 SEO 活动。
Letterdrop
letterdrop.com
内容创建和分发的自动化工作流程。 优先考虑正确的想法、规划日历并管理审批 • 利用人工智能辅助的 CMS 重新调整网络研讨会的用途、生成社交内容并加快写作速度 • 针对 2023 年新的 SEO 格局进行优化 • 发布到 Webflow，让员工在 LinkedIn 上共享，并一键分发到十几个渠道
AccuRanker
accuranker.com
世界上最快的关键字排名跟踪器 - 为代理机构和 SEO 专业人士构建的定制排名跟踪器。
Oncrawl
oncrawl.com
SEO 平台可做出更明智的 SEO 决策。 Oncrawl SEO 平台是一个 SEO 爬虫和日志分析器，用于 SEO 审核，以优化搜索引擎上的网站。将技术 SEO、数据科学和机器学习的力量结合到您的分析中，以提高您的收入和自然搜索结果中的排名。
iSpionage
ispionage.com
iSpionage 帮助数字营销人员和数字机构超越竞争对手。我们提供有关您竞争对手在数字营销领域的营销策略的见解：关键词、广告文案、历史广告数据和登陆页面。
Linkody
linkody.com
使用我们的反向链接跟踪器和监控工具来管理您的链接建设活动。适用于营销机构、SEO 专家和网站管理员。反向链接监控、反向链接分析、SEO 反向链接、SEO 指标、免费 SEO 工具
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seobility.net
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