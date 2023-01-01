WebCatalog
Disroot Mail

Disroot Mail

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：disroot.org

使用 WebCatalog 上“Disroot Mail”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

适用于桌面 IMAP 客户端或通过 Web 界面的免费且安全的电子邮件帐户。 Disroot 为您的桌面客户端或通过 Web 界面提供安全的电子邮件帐户。您和邮件服务器之间的通信使用 SSL 加密，提供尽可能多的隐私。此外，如果收件人电子邮件服务器支持，从我们的服务器发出的所有电子邮件也会加密 (TLS)。这意味着电子邮件不再作为传统的“明信片”发送，而是实际上放入“信封”中。 尽管如此，我们鼓励您在使用电子邮件通信时始终保持谨慎，并利用 GPG 端到端加密来确保您的通信尽可能私密。

网站： disroot.org

免责声明：WebCatalog 与“Disroot Mail”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Mutant Mail

Mutant Mail

mutantmail.com

Telegram

Telegram

telegram.org

RMail

RMail

rmail.com

Skiff

Skiff

skiff.com

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

QRClip

QRClip

qrclip.io

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

disroot.org

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tutanota

Tutanota

tutanota.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策