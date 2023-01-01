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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Dext Commerce 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

管理数字销售数据变得更加简单。 Dext Commerce 的会计自动化软件专为簿记员、会计师和企业创建，为公司蓬勃发展提供数据、洞察力和工具。

网站： dext.com

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