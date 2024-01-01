替代项 - DenserAI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增强功能，如聊天历史搜索、文件夹、集成、提示库等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支持的超级助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支持的直观聊天界面，改变您生成和完善内容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Gleen AI
gleen.ai
创建针对您的文档进行训练的自定义 AI 聊天机器人 无论您是寻求简化客户服务运营的企业，还是寻求快速高效帮助的个人，我们的人工智能机器人都可以提供您所需的支持。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一个适用于电子商务商店的人工智能客户支持平台，可自动执行日常任务的客户支持，并让您的团队只处理特殊情况。与主要电子商务平台和帮助台一键集成、售前和售后人工智能支持以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持，帮助任何规模的品牌设置和集成我们的人工智能 - 所有没有夸大的成本。
WorkHub
workhub.ai
一个以隐私为中心的对话式人工智能平台，利用人工智能代理、商业和开源法学硕士支持来集中知识，从而丰富协作并促进简化自动化。 WorkHub 为用户提供多功能对话机器人和工具，提供见解、知识和数据驱动的操作。凭借无缝集成功能，Workhub可以连接到任何数据库和应用程序，确保对信息的全面访问。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在彻底改变企业使用人工智能的方式。我们开创性的人工智能操作系统是同类产品中的第一个，它连接了专门的人工智能代理网络，使它们能够完美和谐地协同工作。与整体人工智能不同，这种协调方法可以实现更复杂、适应性更强的解决方案，从而推动超高性能，并使企业能够在竞争格局中实现前所未有的效率和创新。 协调AI是SmythOS的核心。它将孤立的人工智能工具转变为一个有凝聚力的网络，自动化各个业务领域的复杂工作流程。这种协同作用放大了成果，使人工智能不仅是一种工具，而且是一个战略合作伙伴。 借助 SmythOS，我们让这个未来变得简单、便捷且强大，为企业提供在竞争激烈的世界中蓬勃发展所需的工...
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智能 (AGI) 用户界面的开发商。 Hebbia 的 Matrix 产品是金融、法律、政府和制药公司使用的知识工作的副驾驶。 Matrix 通过将最复杂的任务分解为可理解的 LLM 操作，准确地处理最复杂的任务。用户可以与 Matrix 协作，大规模提取、构建和分析数百万份文档，从而实现法学硕士的完整工作流程自动化。该平台经过安全构建，可以处理高度敏感的文件，并支持完整的端到端加密。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。