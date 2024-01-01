替代项 - Deliveroo

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二维码菜单是最卫生、最创新、最实用的菜单项展示方式。您的客人可以用手机扫描桌子上的二维码并查看您的菜单，而无需下载任何第三方应用程序。全数字化、经济高效、非接触式、更快、更轻松。 Menuviel QR Menu 可用于餐厅、酒吧、咖啡馆、咖啡店、糕点店和酒店。每个人都易于使用。通过我们简约的设计方法，您的访客将毫无困难地浏览您的菜单并选择他们想要的菜肴和饮料。您可以随时登录控制面板，创建新的在线二维菜单或在几分钟内轻松编辑可用菜单。您的访客可以立即查看您的菜单。我们使用最好的可用服务器来保证最快的体验。所有页面和图像均在几毫秒内加载。甚至比传统印刷菜单翻页还要快。免费试用并亲自看看。