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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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Dcoder 是一种在线编译器，是一种适用于移动和桌面的基于云的 IDE，人们可以在其中编码和学习算法。现在随时随地编码、编译、运行。

网站： dcoder.tech

免责声明：WebCatalog 与“Dcoder”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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