DataSquirrel AI

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DataSquirrel 在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共享/协作

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Business
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