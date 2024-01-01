替代项 - DataReportive
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Rose AI
rose.ai
与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
Grist
getgrist.com
世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码内部工具构建器。简单的拖放界面使任何人都可以创建管理日常运营所需的工具，例如跟踪订单、解决问题和监控付款。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
Reportz
reportz.io
报告工具旨在通过利用交互式仪表板为您节省繁重的定期报告任务的时间和金钱。
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 让数据触手可及，让难题变得简单。通过视觉移动优先访问数据，组织中的任何人都可以在几秒钟内用数据回答问题。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家电子取证自动化公司，提供基于云的软件和服务来简化诉讼取证、调查和审计。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
DashThis
dashthis.com
自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
Plecto
plecto.com
提高团队绩效从这里开始。 Plecto 是唯一一个完整的业务绩效平台，它将实时 KPI 可视化、游戏化和辅导工具结合在一个强大的解决方案中。
Vizzlo
vizzlo.com
时间线图表概述和示例。只需点击几下即可实现高效的项目规划和调度以及令人印象深刻的时间表。在几秒钟内免费创建高质量的图表、信息图表和业务可视化。为演示文稿、文档或网络制作时间表、图表、地图。
MSIGHTS
msights.com
推动效率、行动和问责制的数据转换、报告和协作。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一个面向中小型组织的基于云的数据平台和报告解决方案。我们专注于健康、会计和体育组织的数据和报告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一个商业智能和报告系统，它是分析和可视化公司进展的灵活且简单的方法。一种商业智能工具，有助于将公司的所有数据收集到一个地方，节省手动数据管理时间，更快地做出决策，并激励您的团队以更有效的方式实现目标。最适合：任何领域的中小型企业，他们在不同位置（ERP 系统、Excel 或其他文件）拥有数据，并且需要一种工具将所有数据统一到一个位置、可视化并准备分析。 flex.bi 定价概述：flex.bi 定价起价为 35 欧元/月。 flex.bi 提供免费试用。请参阅下面的其他定价详细信息 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
将您的工作效率提高 20% 以上。您可以免费试用 14 天，无需信用卡。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一种简单快捷的方法来连接数据库、服务和文件、探索数据、创建指标和 KPI 并与团队共享。所有这一切都在 SaaS 云解决方案中，即使在公司防火墙后面也可以访问数据。它不需要高级技术专业知识或编程语言知识即可连接到数据源并创建见解。
Ottava
ottava.io
Ottava 处于数据管理软件的前沿，将基于 Excel 的工作流程与复杂的数据分析功能无缝协调。 Ottava 专为非技术用户量身定制，简化了数据输入、图表创建和分析，确保用户友好的体验。与在进行详细分析之前需要仔细准备数据的传统工具不同，Ottava 使用户能够直接从数据透视或聚合数据中输入、探索和提取见解。这种独特的功能加快了分析过程并节省了宝贵的时间，使用户能够揭示数据中隐藏的信息并做出明智的决策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可创建包含图表、数据表和过滤器的仪表板，显示来自各种数据源的实时数据。
Grunt
grunt.pro
像 PowerPoint Pro 一样制作幻灯片！ Grunt 是每个认真制作幻灯片的人必备的 PowerPoint 插件。更好的幻灯片。减少工作量！
Waytobi
waytobi.com
基于 SaaS 云的解决方案，用于创建、跟踪、报告、分析和可视化您公司或部门的 KPI。 KPI 管理从未如此简单。无需额外的编程技能、学习课程或网络研讨会 - 您可以在几分钟内开始工作和分析您的业务指标。我们正在帮助公司实现最佳的业务绩效，然后做出有效、及时和富有成效的业务决策。通过我们的服务，您可以： - 创建您自己的 KPI 或从我们的商店选择行业最佳实践 KPI 模板 - 使用计算的和滚动的 KPI - 选择角色和权限（4 个层次结构） - 管理您的 KPI 报告和分析 - 可视化并共享您的 KPI通过仪表板查看性能
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，为 K12、高等教育、企业和政府机构提供通过点击轻松查看来自不同来源的学习数据的能力。 IntelliBoard 带来来自学习管理系统、学生信息系统、协作工具、评估工具、人力资源和人才管理系统的数据。 IntelliBoard 允许使用在线学习输入和分析每个机构的关键参与数据，并提供对学生数据点和平台的访问，以便为参与学生成功的每个人组织沟通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易于使用的拖放式创建报告、图表和仪表板。按任何维度分析导入的数据度量，识别趋势和表现最好/最差的人，从摘要概述开始并深入了解细节。
Talligence
talligence.in
Talligence 是一款为 Tally 用户提供的商业智能报告工具。 Talligence 是一款强大而独特的 AI 和 ML 支持的 BI 解决方案，可将您的 Tally 数据转换并可视化为有意义的业务见解。它使用起来非常简单并且易于实现。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一个即插即用的人工智能平台，可帮助数据分析师和业务人员构建自动化管道，将多个来源的数据转换为实时 BI 仪表板。它无需聘请昂贵的数据工程师来构建和维护数据堆栈，并自动执行许多繁琐的手动任务。
Reach Reporting
reachreporting.com
升级至 Reach 报告。财务和非财务数据的自动化。借助强大的仪表板和增强的视觉效果，使报告、预测和预算变得容易。自动执行重复性任务，以便在几分钟内做出更好的数据驱动决策。通过我们的三向预测功能，获得有关您的业务轨迹的宝贵见解。通过连接损益表、资产负债表和现金流量表，您可以通过自动现金流量预测创建全面的财务视图。财务经理、会计师和顾问估计，他们 48% 的时间都花在准备财务报告和仪表板上。报告和仪表板会随着每月数据的流动而动态更新。只需点击几下即可可视化数据。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一种先进的解决方案，用于快速查找数据驱动的见解并跟踪业务、商店和产品问题。它是一套现成的人工智能报告，专门与零售商合作开发，以满足他们的独特需求。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完...
Markaaz
markaaz.com
加入和监控您的小型企业客户从未如此简单。借助我们易于使用的 API、DIY 无代码产品以及以小型企业参与选项为特色的自定义组合服务，我们可以快速、轻松地帮助您以非常快的速度为更多小型企业提供实时客户验证，以进行入职验证和高效业务监控。有竞争力的价格点。我们的专有商业信息数据库 Markaaz Directory 包含超过 3 亿条全球商业记录（其中 98% 是小型企业），由 Markaaz Directory 提供支持，我们始终可用的数据结合了企业结构、企业健康状况和声誉数据，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 进行验证、监控或登机。加入我们：www.markaaz.com/e...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
云端 360° 联络中心生产力平台：语音分析、语音生物识别、自动 IVR 映射器/监控、SLA/语音质量监控、IVR/联络中心负载/性能测试、语音机器人/对话式 IVR 测试等
Ardoq
ardoq.com
重新构想企业架构。 Ardoq 的数据驱动平台统一了您的企业观点，绘制了引导变革、释放收入增长、推动创新和加速转型的清晰路径。我们的软件帮助组织规划、执行和预测变革对其人员、项目、战略、流程、应用程序、基础设施和能力的影响。借助 Ardoq，新数据可以创建动态概览，为更好的决策提供见解。通过仪表板、交互式可视化和图表的帮助，用户可以专注于理解技术和人员之间的相互依赖性，并减少记录时间。 Ardoq 是一家大胆、充满爱心和积极进取的公司，其使命是帮助我们的客户通过成功的变革来推动价值。更多信息：www.ardoq.com。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一个数据可视化平台，可让您在一个平台上查看所有数据。从 Facebook Ads、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等数据源创建精美的仪表板，以便在一处整合和分析您的数据。节省时间、提高文件共享安全性并让您的整个团队参与数据工作。 Datadeck 让每个人都与漂亮的仪表板同步，让您的公司更快乐、更高效。使用 Datadeck 允许团队协作进行数据分析、创建专业报告，并最终通过将所有数据源集中在一处来节省时间。集中您的数据以创建强大的报告、仪表板并跟踪重要指标。安全性：Datadeck 保证您所有数据和文件的安全。您可以选择谁可以访问什么内容，为...
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中可视化数据和分享富有洞察力的故事的最快方式。直观的无代码用户体验 (UX) 甚至可以帮助临时用户在几分钟内构建仪表板和故事板，并将 50 多个图表、图表和表格集成在单个视觉效果中。 Analytics+ 旨在帮助客户从 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 迁移旧仪表板，或从 Think-cell 或 Mekko Graphics 迁移静态 PowerPoint 仪表板，并将其整合到 Microsoft Power BI 中。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款简单但功能强大的报告工具，专为企业设计。 Slemma 使用户能够在一个地方查看、分析和共享来自数据仓库、数据存储提供商和云服务解决方案的所有数据。
Easyflow
easyflow.io
你有数据——可能有很多。那不是问题。真正的问题数据基本上毫无价值，除非您将这些数据转化为见解 - 并将见解转化为行动，而无需痛苦！ Easyflow 将帮助您实现一切自动化和可视化，从而帮助您成功完成这一旅程！这是一个拖放式解决方案，无需任何开发技能。借助 Easyflow，您可以连接应用程序、分析数据并创建自动化和令人难忘的 KPI 仪表板，完全按照您想要的方式工作。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一种轻量级、全方位服务的仪表板业务，通过使关键数据比以往更容易访问来帮助顶级组织更快地做出决策。免费的仪表板、连接器和可视化 商业智能至关重要，而且价格昂贵。但事实并非如此。我们构建了一个工具、主要平台连接器和一流的可视化库。我们的服务是我们唯一获得报酬的事情，就是为我们的合作伙伴进行设置。我们的使命：软成本和订阅不应妨碍领导者做出良好的业务决策。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
ChartBlocks
chartblocks.io
创建漂亮的自定义图表。 ChartBlocks 将您的数据从电子表格转换为可共享的图形 - 无需编码。