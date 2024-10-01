替代项 - Dataiku
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，推动他们的项目向前发展。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。 官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Obviously AI
obviously.ai
显然，人工智能是一种无代码工具，旨在简化数据科学的过程。它包含机器学习模型构建、解释结果和预测结果的功能，所有这些功能都在一个界面中。 可以在几分钟内直接从平台构建和部署模型，与传统编码方法相比节省了大量时间。它支持各种形式的预测，包括对客户流失、潜在客户转换和贷款偿还等因素进行分类，对销售、动态定价和收益率等结果进行回归，以及预测一段时间内的数量（如未来几个月的销售或库存）的时间序列价格。 该工具的功能不仅仅限于模型构建。它支持快速部署 AI 模型、实时 API 集成（用于在应用程序中动态进行预测）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中可视化预测数据、自动化模型监控以及通过...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 团队可以轻松构建 AI 的平台。 从想法到模型，快如闪电。一起编码。原型。在 GPU 上进行训练。规模。服务。 从您的浏览器 - 零设置。 AI Studio 是您的云端笔记本电脑。零设置。时刻准备着。持久存储和环境。 CPU 上的代码。在 GPU 上调试。扩展到多节点。进行清扫、作业等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等缩放模型。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 拥有超过 4500 万用户和 25 万个组织使用该平台，是世界上最受欢迎的数据科学平台，也是现代人工智能开发的基础。该公司率先将 Python 用于数据科学，拥护其充满活力的社区，并继续管理开源项目，使未来的人工智能创新成为可能。 我们的企业级和工作站解决方案使世界各地的企业、研究和学术机构能够利用开源的力量来获得竞争优势、开创性的研究和一个更美好的世界。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一个利用企业数据定制人工智能的平台。 MindsDB 训练、测试，然后选择最准确的最先进的 AI 模型来应用于您的数据，为您提供超准确的预测和预测。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注...
Red Hat
redhat.com
红帽是全球领先的企业开源解决方案提供商，采用社区驱动的方法来提供高性能的 Linux、混合云、边缘和 Kubernetes 技术。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭...
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
JADBio
jadbio.com
JADBio 将强大的端到端机器学习平台与丰富的功能（包括智能功能）相结合，使健康数据分析师和生命科学专业人士能够轻松且经济地使用数据科学来发现知识，同时减少时间和精力选择预测模型的重用。 JADBio 的医疗保健专用平台提供了领先的人工智能工具和自动化功能，使生命科学专业人员能够快速轻松地构建和部署准确且可解释的预测模型，即使他们没有数据科学专业知识。平台支持缺失值的预处理和插补；它选择特征和建模、调整超参数，并有效测试数千种算法配置，以确定生成最终 ML 模型的最佳配置。该平台评估其预测性能并生成大量的可视化和报告。客户能够选择多个选定的功能子集来生成同样的预测模型，使用 JADBio ...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家领先的企业人工智能软件提供商，致力于加速数字化转型。 C3 AI 学院提供学习体验，使开发人员和数据科学家无论专业水平如何都能取得成功。这些课程向学生展示 C3 AI 应用平台的核心概念，并教他们如何构建机器学习应用程序。简短的高级主题课程让学生能够更深入地研究这些主题并磨练特定技能。无论您需要如何使用 C3 AI 应用平台取得成功，我们都可以为您提供培训支持。