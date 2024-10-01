替代项 - Dataiku

Akkio

akkio.com

Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制...