替代项 - Data.ai

Databook

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Databook 是业界第一个战略关系管理 (SRM) 平台。如果您还没有听说过 SRM，请不要担心——它是新事物。 SRM 是一个进入市场的流程，旨在通过对客户需求的清晰了解来加深和扩大卖家与客户的联系。以下是Databook 实施SRM 的方式： • Databook 不断搜索和捕获来自买家的动态数据信号，以发现他们当前的优先事项和财务困难。 • 该平台的标志性应用程序“策略生成器”然后使用此信息自动为每个客户定义最相关的上市策略。 • 战略和买家数据也被注入到整个GTM 生态系统中，因此关键客户和预测流程始终会根据当前信息进行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可...