替代项 - Dailymotion

TikTok

tiktok.com

TikTok，在中国被称为抖音（中文：抖音；拼音：Dǒuyīn），是字节跳动旗下的中国视频共享社交网络服务。字节跳动是一家总部位于北京的互联网科技公司，由张一鸣于 2012 年创立。它用于制作3至15秒的音乐、对口型、舞蹈、喜剧和才艺视频短片，以及3至60秒的循环短片。字节跳动于 2016 年 9 月首次针对中国市场推出抖音。随后，TikTok 于 2017 年在中国大陆以外的大部分市场推出 iOS 和 Android 版本；然而，在 2018 年 8 月 2 日与另一家中国社交媒体服务 Musical.ly 合并后，它才在包括美国在内的全球范围内提供。 TikTok 和抖音拥有几乎相同的用...