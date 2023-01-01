NEO LMS 是一个屡获殊荣的智能学习平台（ILP），被世界各地的学校和大学使用。 NEO LMS 是一个完整的解决方案，包含教育机构支持高效教学所需的所有基本工具。

网站： cypherlearning.com

免责声明：WebCatalog 与“CYPHER LEARNING”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。