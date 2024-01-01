替代项 - cux.io
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
TheyDo
theydo.io
数字化设计思维以客户为中心解决问题。使用经过验证的方法大规模改造您的业务以产生突破性创新。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Session Rewind
sessionrewind.com
通过用户行为的视频录制来优化您的网络体验。 准确记录每个会话和问题，每月只需 14 美元。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Keen
keen.io
Keen 是一个基于 Apache Kafka 构建的完全托管的事件流平台。只需几分钟即可开始直播，30 天免费。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion 是一款一体化分析应用程序，可通过找出访客/用户行为背后的原因来帮助识别和解决转化痛点。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Neurons
neuronsinc.com
预测人类行为。 通过神经科学和我们的人工智能工具在几秒钟内预测客户的反应、注意力和行为。 通过反复试验进行的 A/B 测试缓慢且低效。 停止在无法激发行动的活动上浪费预算。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Stormly
stormly.com
只需单击一下即可将您的数据转化为见解🤯。构建您的仪表板并立即发现产品数据中的模式。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow 为团队提供了完全的灵活性，可以控制行为数据的收集、结构化、处理、建模和存储方式。
Silktide
silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一种预测人工智能，可以在视觉上突出显示人们看到的内容、他们首先看的位置以及设计的特定元素吸引了多少注意力。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
ShiftX
shiftx.com
大多数流程工具要么难以使用，即使对于训练有素的专家来说也是如此，要么是灵活混乱。 ShiftX 是介于两者之间的用户友好型流程建模工具，每个人都可以使用，无需任何培训。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
FlowMapp
flowmapp.com
简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和网页开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 用户体验和开发 — 规划 — 团队合作 — 组织一切 — 创建和展示高保真原型 — 规划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作 以下是 FlowMapp 的工作原理 → https://www.flowmapp。 com/ 示例和演示项目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免费开始 → https://www.flowmapp.com
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slac...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...