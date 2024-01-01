替代项 - cutt.ly
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 缩短器，可将您笨重的链接缩短为更易于管理和使用的 URL。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
GoLinks
golinks.io
直观、安全、可链接、由团队共享。 GoLinks® 通过名为 go/links 的令人难忘的短链接帮助团队快速查找和共享信息，从而提高工作效率。
Bitly.Pk
bitly.pk
Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk
Replug
replug.io
通过吸引人的号召性用语、重定向像素、品牌链接和强大的分析来缩短、跟踪和优化您的链接。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 缩短器是一款一体化链接管理平台。具有品牌域名和 API 的最佳自定义 URL 缩短器。带有二维码和高级分析和报告的个性化虚荣短链接。机构专用实例选项。