替代项 - Cutshort

Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Bayt
bayt.com
Bayt是一个招聘平台，提供超过4170万份简历的搜索工具，并支持多种筛选选项以帮助雇主管理招聘流程。
TextUs
textus.com
TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire是一个人才获取平台，提供350多万名专业人士的联系方式，支持通过浏览器扩展提取数据，方便招聘和营销使用。
FinalScout
finalscout.com
FinalScout是一款工具，帮助用户从LinkedIn提取电子邮件地址并生成个性化邮件，支持高达98%的投递率。
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