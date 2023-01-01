替代项 - CustomerGauge

Zomentum

zomentum.com

通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...