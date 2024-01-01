替代项 - Curator

Pictory

Pictory

pictory.ai

Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。

Minea

Minea

app.minea.com

Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 ​​ ​​Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。

Submagic

Submagic

submagic.co

使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。​

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。

Inflact

Inflact

inflact.com

Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。

Connectio

Connectio

useconnectio.com

自动化并优化您的 Facebook 广告。

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio 是一家黑人女性拥有和领导的初创公司。 它是 Link-in-Bio 领域的 3 个创始人之一，并且： * 就创作者/用户而言，是全球第二大链接生物服务； * 包括域名：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受欢迎且最强的生物链接 URL，也是自然 Google 搜索的第一个结果； * Lnk.at 是最有效且最受欢迎的 URL，可提高参与度并增加流量； * Ln.ki 是生物链接行业中最短、最可爱的 URL - 只有 4 个字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、残疾平等活动人士提供免费的 Activist Pro，即使不是在注册的非政府...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。

Dubb

Dubb

dubb.com

全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self

ShopMyInfluence

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shopmyinfluence.com

您的活动必不可少的影响者营销工具。

Ad Targeting

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adtargeting.io

AdTargeting 是一款 Facebook 兴趣定位工具，可帮助广告商找到数千个隐藏的 Facebook 兴趣。

PowerIn

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powerin.io

PowerIn 是通过 ChatGPT 自动生成评论来提高您在 LinkedIn 上的活动的最佳工具。让您的在线状态处于自动驾驶状态

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

趋势观察者向内容创作者通报 30 多个类别的互联网趋势，并向他们展示如何使用我们的病毒视频制作工具从中获利。我们的趋势还可以用于商业创意、直销、搜索引擎优化、社交媒体和许多其他事物。

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster 是一款基于 Windows 的应用程序，允许用户在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播视频平台上播放预先录制的视频。它还支持多个社交媒体帐户。通过使用直播视频进行视频营销，获得更多观看次数并吸引更多受众。该流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上进行直播。它提供详细的培训和 24/6 实时聊天支持，并且不需要任何第三方应用程序。

Growapp

Growapp

growapp.digital

IA 支持社交媒体管理工具，用于编写、批准、安排、分析和比较社交媒体上的内容。

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page 允许您在您的个人简介链接中进行销售。通过与 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉丝捐款、付费请求、销售产品和独家内容的会员资格。

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI 会为您创建评论，以大规模吸引 LinkedIn 上的潜在客户。节省撰写评论的时间以吸引潜在客户，并通过每个添加的接触点实现更快的转化。

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使用 InstaPlug 立即成为众人瞩目的焦点！创建免费、引人注目的 Instagram 小部件，像魔术一样过滤您的动态，并将其转变为引人注目的内容。快速、简单、可靠！

Digital A.I Bot

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您是否厌倦了整天回答客户同样的重复问题？您是否厌倦了熬夜查看客户的私信？成千上万的数据让你时刻头脑风暴？嗯，不用担心了！我们已创建并从 Facebook 获得了高级权限，因此您无需这样做。当我们的应用程序已经这样做时，为什么要创建自己的应用程序还要经历 Facebook 的拒绝流程或批准。我们简单的拖放编辑器将让您的机器人在几分钟内启动并运行。 chatgpt 准备就绪，您只需提供 Open AI 帐户中的 API 密钥即可。我们提供最完整的 Facebook 和 Instagram 营销工具服务。

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink 是一种链接管理解决方案，允许用户将内容/材料合并到单个链接中。用户可以列出社交媒体链接、创建媒体工具包或在自定义页面上包含任何重要信息。用户还可以添加社交图标、缩略图、视频预览等，并为每个帐户保留多个可以相互链接的页面。

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