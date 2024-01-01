替代项 - Cuber

Heyday AI

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Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 C...