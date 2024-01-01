替代项 - Crozdesk
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. 是一家免费在线市场供应商，充当软件行业内买家和技术供应商之间的中介。该公司通过用户评论和研究帮助消费者选择满足其需求的软件。
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge 是一项 Web 服务，为软件消费者提供一个集中的在线位置来控制和管理开源软件项目和研究业务软件。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
GetApp
getapp.com
发现 2022 年最佳商业应用程序并查看超过 100 万条经过验证的评级和评论。获取数据驱动的建议并阅读深入的描述，为您的团队找到合适的工具。
Software Advice
softwareadvice.com
搜索软件可能会让人不知所措。让我们帮忙吧。我们可以帮助您在短短 15 分钟内免费找到适合您业务的软件。
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
增长工具是一项每月一次的辅导服务，使您几乎不可能在吸引更多客户方面失败。我们将经过验证的成长手册与一对一辅导和同伴支持相结合，这样您就不会不知所措、陷入困境或不知道下一步该做什么。 一个包含数百种不同工具的数据库，成功的增长黑客使用这些工具来执行不同的任务，从分析、管理社交媒体帖子到公关推广活动。
Awardo
awardo.co
Awardo 是一家欧洲公司，提供经过验证的业务技术的 B2B 市场。基于评论的平台旨在使搜索过程变得更加容易，并在一个地方提供可靠的软件解决方案和服务提供商。 公司位于中欧、东欧、东南欧交汇处的罗马尼亚首都布加勒斯特，立志成为该地区顶级的商业技术评测平台。
Appvizer
appvizer.com
帮助专业人士找到合适的软件来提高工作竞争力和生活质量。 Appvizer 是一款软件比较器，专业人士可以轻松找到可以让他们更智能地工作的软件。 无论您是企业家、经理、独立人士还是顾问，Appvizer 都能为欧洲、英国、美国和拉丁美洲的所有专业人士提供指导。 他们如何让魔法发生？ - 他们对包含 10,000 多个软件的广泛目录进行本地化，团队不断更新和丰富这些软件，以满足每个国家/地区的特定需求。 - 他们通过文章和视频提供具体的解决方案，旨在解决用户每天遇到的专业挑战。 - 他们利用机器学习技术来帮助用户搜索最好的信息和软件。
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers 是全球唯一的 B2B 商业软件和服务客户参考平台，通过供应商验证的客户参考内容（例如客户感言、成功案例、案例研究和客户视频）帮助潜在 B2B 买家研究和发现商业软件和服务。每天，该平台都会帮助影响数以千计的 B2B 买家在购买周期最后阶段的购买决策，从财富 500 强公司到中小型企业。
DiscoverCloud
discovercloud.com
决策者查找并比较数十个类别的商业软件和工具，包括：CRM、项目管理、销售智能、营销自动化、商业智能、电子商务软件、发票、计费、APM、社交监控、SEO、服务台、安全、备份＆ 更多的。 DiscoverCloud 由 Chekkt Limited 拥有和运营。
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com 是一个由人群提供评论和排名的在线平台。 其不断增长的用户名单不断提交有关其产品和服务体验的反馈。这决定了如何使用我们超现代、最先进的排名算法对单个产品或服务进行比较排名。
B2B Stack
b2bstack.com.br
在 B2B Stack 上，您可以找到有关 B2B 业务领域最常用工具的最佳评论。了解每天使用您考虑购买的工具的专业人士的意见。 在购买前发现并比较用户所经历的质量和缺陷，而不必仅仅依赖于卖家给予您的信任。 您对您使用的服务满意吗？或者您购买的工具遇到问题吗？与用户和未来用户分享您的体验。向老用户学习使用您购买的解决方案的最佳方式。
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一个在线平台，可帮助企业、组织和专业人士选择最佳的软件解决方案。 SoftwareSuggest 通过列出、审查和比较商业软件来简化流程。在此过程中，还可以帮助软件供应商发现并与经过验证的潜在客户建立联系。
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一个在线平台，可帮助企业、组织和专业人士选择最佳的软件解决方案。 SoftwareSuggest 通过列出、审查和比较商业软件来简化流程。在此过程中，还可以帮助软件供应商发现并与经过验证的潜在客户建立联系。
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 营销解决方案是您通往每年超过 9000 万人在 G2 上研究、比较和购买软件的大门。 10 年来，经过 200 万条评论，软件供应商一直信赖 G2 来建立信誉并为其管道提供动力。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的购买情报平台是技术专业人员获取有关企业技术的实用、可靠信息的平台，因此他们可以确定他们购买的正是他们需要的。 PeerSpot 由全球最大的企业技术买家社区提供支持，提供深度评论、在线论坛、直接问答支持等，让专业人士有信心做出正确的决定，并享受现实满足期望的幸福感。
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius 是专业人士通过对商业技术产品的深入评论来分享现实世界见解的网站。