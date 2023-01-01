替代项 - Crono
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，无需数据仓库即可揭开黑暗管道。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
DripJobs
dripjobs.com
使用适合家庭服务专业人员的 DripJobs CRM 跟踪工作、自动跟进、发送估算等
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
ZipChat
zipchat.ai
将您的电子商务转化率提高 20%。 *根据我们的客户，ZipChat 是与客户互动和增加销售额的最有效方式。
InstaSalesAI
instasalesai.com
解锁您的 Instagram。获得更多自然流量。使用人工智能通过新鲜内容建立您的信誉并最大限度地提高您的销售额。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...