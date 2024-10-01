替代项 - Courier
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一个客户参与平台，使超过 100 万家企业每天能够传递超过 12 亿条消息。全渠道消息平台支持电子邮件、推送通知、应用内消息、短信和 Apple 的实时活动。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在轻松帮助您改善移动世界的客户旅程。 OneSignal 提供直观的个性化和分析工具、关键集成和开放 API，帮助各种规模的企业提供无缝消息传递体验并建立有意义的客户联系。想要了解有关 OneSignal 的更多信息？请观看我们的短片，了解其实际效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您还可以联系 ...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 是开发人员和产品团队真正喜欢的电子邮件传送服务。每次发送交易和营销电子邮件并将其发送到收件箱。 Postmark 通过并行但独立的发送基础设施路由交易和促销信息，从而保持了业内最佳的递送声誉之一。 通过邮戳，所有客户都会收到： * 快速简单的设置 Postmark 具有几乎适用于所有编程语言的 API 库，可无缝地融入任何堆栈。 * 故障排除工具 默认情况下，我们提供 45 天的完整内容历史记录、收件人信息和消息事件，以帮助您深入了解每个问题。 * 集成电子邮件模板 Postmark 附带内容就绪、响应灵敏的电子邮件模板，在所有主要电子邮件客户端中看起来都很棒。 * 一流...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
GoZen
gozen.io
GoZen Notify 是一种人工智能驱动的网络推送通知，可提高客户参与度和保留率。您可以使用这个新时代的营销渠道： 产品公告 新博客文章公告 发送个性化消息 活动和直播提醒 基于位置的折扣提醒 GoZen Notify 具有提高客户参与度和销量的所有功能： 自动化 Android 推送通知 活动管理 智能交付 实时分析 UTM Notify 受所有流行浏览器支持，例如 Chrome、Firefox、Edge、Brave、Opera、Yandex 和 Samsung Internet。它与 WooCommerce、WordPress、Wix、Shopify 和 BigCommerce 等平台...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST C...
Mailgun
mailgun.com
一组强大的 API，无论您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 还是 Java，都可以让您轻松地从应用程序发送、接收和跟踪电子邮件。简单的 SMTP 集成和简单的 RESTful API 消除了发送交易或批量电子邮件的混乱细节。无论您需要发送 10 封还是 1000 万封电子邮件，都可以快速扩展。可搜索的日志意味着您始终知道您的电子邮件发生了什么，而标签则可以轻松地对您的数据进行 A/B 测试和报告，所有这些都通过我们的网络钩子进行。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 Zept...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家强大的电子邮件服务提供商，全世界超过 150,000 家公司使用它来创建、发送和跟踪其营销和交易电子邮件。 Mailjet 灵活的基础设施可以自动扩展，通过我们的电子邮件 API 每小时发送高达 1500 万封电子邮件（每个用户），即使在发送高峰期也是如此。我们的专有架构基于低级优化代码和分布式缓存策略，这使我们能够实现尽可能快速的处理。 Mailjet 经过 ISO27001 认证并符合 GDPR，我们非常重视安全和数据隐私。 Mailjet 直观的用户界面提供 5 种语言版本（英语、法语、德语、西班牙语和意大利语），使营销团队能够创建、测试和发送精美的电子邮件。我们的...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
Transpond
transpond.io
管理订阅者、设计精美的模板、创建自动电子邮件以及发送和跟踪活动。欢迎来到 Transpond——尖端的营销平台。 尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
Knock
knock.app
Knock 是灵活、可靠的通知基础设施，专为与您一起扩展而构建。使用我们的 API 吸引用户、支持跨渠道工作流程并管理通知首选项。 主要功能： - 模板管理 - 应用内通知 - 可观察性 - 工作流程引擎 - 首选项 - 集成