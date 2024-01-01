替代项 - CoreSite

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DataPlugs
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Dataplugs 在虚拟主机、专用服务器和主机代管方面拥有 10 年的专业经验。 Dataplugs 为全球各种规模的企业提供企业级托管服务。我们通过创新产品和解决方案创造卓越价值，专注并支持客户的成功。我们兑现承诺，赢得客户的信任和忠诚。
TierPoint
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在 TierPoint，我们通过安全领先、与云无关并始终为业务成果提供解决方案来满足客户在数字化和 IT 转型道路上的需求。 TierPoint 利用全面的服务组合，从公有云到私有云再到多租户云，从主机托管到灾难恢复、安全性等等。
Flexential
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强大的数据中心设施组合位于您当前的业务需求所在以及您未来希望发展的地方。从单机柜到多兆瓦部署，Flexential 提供灵活的托管选项，可进行扩展以满足您的业务需求。利用 Flexential 覆盖全国的地理优势来满足生产应用程序托管、灾难恢复和冗余要求，同时减少在此过程中的资本支出 (CapEx)。将您的 IT 基础设施迁移到托管数据中心，提供多种空间选项、托管服务和边缘功能供您使用。
Cologix
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Cologix 提供托管服务、云、媒体、内容、金融服务，企业客户信任 Cologix 来支持其关键业务基础设施并将其与客户、供应商和合作伙伴连接起来。