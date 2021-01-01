替代项 - ConvertKit
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
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SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Freshsales
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SendPulse
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AWeber
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Campaign Monitor
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Nutshell
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Benchmark
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Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Privy
privy.com
Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
Levitate
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我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
iContact
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使用 iContact 的商务电子邮件平台发送营销电子邮件非常简单。从注册到发送电子邮件只需几分钟。无需营销经验，无附加条件。
Mailmunch
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Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
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Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
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使用 Selzy 电子邮件营销服务立即发送专业的批量电子邮件。跟踪统计数据。进行 A/B 测试。自动化营销活动。 15000 封电子邮件免费。
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最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
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Robly 是小型企业营销自动化领域的领先创新者。 Robly 于 2014 年发明了 OpenGen，Robly A.I. 2015年。
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StoneShot is a digital marketing technology and services provider specializing in financial services. StoneShot helps busy financial services marketing teams increase engagement and elevate the client experience whilst minimizing operational inefficiencies. Their technology covers marketing automati...
Mailmodo
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