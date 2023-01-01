替代项 - Continually
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Bard
bard.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智能网络副驾驶
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Grok
twitter.com
Grok 是一款模仿《银河系漫游指南》的人工智能，因此几乎可以回答任何问题，更难的是，它甚至可以建议要问什么问题！ Grok 是 X（以前称为 Twitter）的人工智能聊天机器人。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Userlike
userlike.com
将即时聊天变成长期客户。 实时聊天软件可让您与客户保持密切联系。在您的网站上开始对话，通过消息应用程序保持联系。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
WotNot
wotnot.io
立即自动与您当前和未来的客户进行互动！构建机器人很容易，但获得期望的结果却很难。这就是 WotNot 介入的地方，为您提供定制服务。我们通过我们的无代码聊天机器人平台建立了合格潜在客户的管道，自动化您的支持，而无需增加人员数量。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
GoSquared
gosquared.com
通过营销自动化、实时聊天和实时分析来发展您的业务。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
Watermelon
watermelon.ai
在几分钟内构建您的 GPT-4 聊天机器人、抓取您的网站、上传您的文档并减少客户服务团队的工作量。您的客户和员工一定会喜欢它。
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
Voxie
voxie.com
Voxie is the conversational AI text marketing leader that helps retail, service, and restaurant passion brands connect with and learn from their customers to drive significantly more revenue. To learn more, visit www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee is a leading cloud communications provider that designs, develops, and distributes advanced Web & API automation solutions. Through its robust platform and scalable API, it helps corporations, retail businesses, and service providers, around the world, to communicate effectively with their ta...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly allows businesses to easily create and send automated, interactive, and personalized marketing campaigns through WhatsApp at scale. This promotes a 2-way conversation (unlike SMS & e-mail), where prospects and customers can choose their buying journey, increasing engagement alongside conve...
360dialog
360dialog.com
360dialog is an official business solution provider (BSP) of the WhatsApp Business API. The 360dialog WhatsApp API is very lightweight and needs no proprietary documentation, you can use the original documentation WhatsApp is providing. Around the WhatsApp API, 360dialog is providing a lot of enterp...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo is a full-suite marketing automation and CRM option for advisors and small businesses. We put the "Relationship" back into CRM with omni-channel and social media outreach. Text, Video, Call, Email, Social - do it all in Bonzo.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...
giosg
giosg.com
Giosg 将实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容结合在一个平台上，帮助您与客户建立联系。与我们联系以了解更多信息！
Joonbot
joonbot.com
使用我们的无代码聊天机器人构建器在几分钟内创建一个聊天机器人。立即提高您的销售线索并增加您的销售额。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 的评论管理为您的企业带来数百条新的真实评论，Messenger 管理您在网络上的消息传递，而 Webchat 则为您的收件箱注入新的潜在客户。我们为现代本地企业打造工具。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 通过人工智能支持的短信对话转换潜在客户。自动短信可保持潜在客户的参与并提高转化率。
Exceed.ai
exceed.ai
通过对话式 AI 提高潜在客户转化率。自动化收入交互、大规模参与并通过电子邮件、聊天、短信进行交互。