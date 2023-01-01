替代项 - Contentware

NexMind

nexmind.ai

NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。