替代项 - ContentStudio
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Scoop.it
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Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
Paper.li
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在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
BuzzSumo
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找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Blogely
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Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
Vable
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Vable is an information management platform that enables you to aggregate, filter, and deliver customized content to the people you support. With Vable, information professionals can monitor endless sources and create a customized database of all the news and information your organization needs.
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Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
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Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Re4m
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Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
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EasyContent 通过自动化工作流程、审批管理、实时协作、通知和报告帮助您提高内容团队的生产力。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
RELAYTO
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RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
UpContent
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UpContent 通过在各种平台上发现、协作和分发精选内容，帮助用户与受众建立信任。