替代项 - Command E
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Guru
getguru.com
免费开始使用 Guru，这是一个功能强大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，为您提供工作中实际需要的信息。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智能助手，可帮助用户在需要时在所有关联的 Google 应用程序（包括 Gmail、Google 文档、Google 云端硬盘、Google 日历、Google 通讯录等）中快速查找相关信息。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混乱。不再需要持续不断的 ping，不再需要琐碎的会议，也不再需要寻找最新的文档。我们的工作中心连接了现代协作工具（维基、项目管理、团队聊天等），并让您可以协同使用它们。它以相同的方式连接人员和团队，因此当他们不在同一个地方时也可以保持同步。这是新的工作方式。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
nuclia
nuclia.com
将人工智能搜索和生成答案嵌入到您的产品中。 Nuclia API 可让您从文档、文本和视频中获得 100% 开箱即用的人工智能搜索和生成答案，同时保护您的数据隐私并避免产生幻觉。
Search.io
search.io
只需几分钟即可将机器学习支持的搜索和发现添加到您的网站、电子商务商店或应用程序中。完全托管，14 天免费试用。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Glean
glean.com
立即了解您的公司所掌握的信息。 格莱恩是一位具有直觉的工作助手。搜索公司的所有应用程序，准确找到您需要的内容并发现您应该了解的内容。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智能 (AGI) 用户界面的开发商。 Hebbia 的 Matrix 产品是金融、法律、政府和制药公司使用的知识工作的副驾驶。 Matrix 通过将最复杂的任务分解为可理解的 LLM 操作，准确地处理最复杂的任务。用户可以与 Matrix 协作，大规模提取、构建和分析数百万份文档，从而实现法学硕士的完整工作流程自动化。该平台经过安全构建，可以处理高度敏感的文件，并支持完整的端到端加密。
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search 通过生成式 AI 搜索为整个企业解锁洞察。新的人工智能驱动的搜索和分析引擎不仅提供结果，还提供背景、分析和对组织的深入理解。 Akooda Enterprise Search 专为轻松处理各种数据类型、格式和来源而定制，提供相关且适合上下文的答案。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Findr
usefindr.com
通用搜索您的所有应用程序。 Findr 是一款人工智能驱动的搜索助手，可帮助您同时搜索所有应用程序。使用 Findr，您可以： 1. 减少搜索信息的时间。 2. 不再索要链接和文档 - 提高团队协作和生产力。 3. 通过集中数据搜索从单一视图收集有关某个主题的参考资料
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec 的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。它也是一个很棒的谷歌网站搜索替代品 特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确Expertrec 经济实惠的自定义搜索引擎可让您快速将超快的搜索结果添加到您的网站。它还通过单击按钮提供强大的自定义选项。特点 - 1. 超快自动完成。 2. 拼写正确 3. 自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。 3.自定义爬虫。 4. 登录页面后面的索引。 5.语音搜索。 6. 搜索UI编辑器。
Conversica
conversica.com
Conversica 是为收入团队提供对话式 AI 的领先提供商。使用收入数字助理在整个生命周期中释放收入。
Onna
onna.com
Onna 集中来自您喜爱的应用程序的数据，在一个地方提供精简、简化的搜索和管理体验。
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企业能够利用行业领先的 UI 组件、实时部署更改的控制平面并提供可操作的搜索分析来构建最佳的应用程序搜索体验。它可以与 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，开箱即用。
Site Search 360
sitesearch360.com
智能、快速、高度可定制的网站搜索。 - 索引您的网站页面、产品、YouTube 视频、常见问题解答和文档（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我们强大的爬虫、提供站点地图、上传 Feed、使用我们的 API 或同时组合所有方法来成功索引您的内容。 - 获得明智的结果。我们使用语义推理来增强我们的引擎。这意味着，如果您的爱狗访客搜索“小狗”或“小狗”，他们仍然会找到与狗相关的页面。添加无限的自定义同义词。 - 按你的方式设置。跨域甚至不同平台搜索。隐藏不需要的页面，将结果分组到自定义类别中以便于导航，添加过滤器和排序选项。 - 享受极快的搜索建议和结果。没有人喜欢等待。我们的搜索提供...
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用 创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
Doofinder
doofinder.com
通过智能网站搜索升级您的电子商务 提供高度相关的人工智能驱动的搜索结果并优化客户的购物体验，同时提高您的销售额。
Unleash
getunleash.io
朋友不会让朋友建立自己的功能标志系统。 Unleash 功能管理是针对大型企业而构建的，因此您不必自己构建它。我们是开源的、私有的、安全的，并且准备好进行最复杂的开箱即用设置。
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm 是一种搜索即服务。我们的搜索 API 为您的数据和文档提供网络规模、实时、全文、即时搜索。 SeekStorm 是一种爬虫即服务。高性能、专注的爬虫程序可将任何网站转换为具有结构化数据的 JSON 文档 与 Lucene 相比，速度提高 20 倍，有效负载提高 200 倍 与其他 SaaS 相比，每美元花费的查询和文档数量多 30 倍
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全托管和托管服务 OpenSearch 是一个功能强大的搜索和分析套件，允许数据摄取、日志记录、搜索、聚合、查看和分析。这些功能支持各种有价值的用例，例如日志记录和应用程序搜索。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一个 100% 开源解决方案，这意味着您将受益于社区创新和供应商选择，同时还受益于我们易于使用的自动化平台和专家支持。只需几分钟即可将我们的托管 OpenSearch 解决方案整合到您当前的工作流程中，并释放您的宝贵资源，以专注于应用程序堆栈的其余部分。
Bonsai
bonsai.io
Bonsai 通过专家部署、持续维护以及 Elasticsearch 或 OpenSearch 的最大数据安全性，让您的搜索保持常青。