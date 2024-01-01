替代项 - Collabstr
Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Zlappo
zlappo.com
使用最智能的 Twitter 自动化应用程序快速增加您的受众。其他人安排推文。我们提供结果。
LiveReacting
livereacting.com
运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
我们结合人工智能和训练有素的人类主持人的力量，在社交媒体资料和网站上促进安全和文明的在线讨论。人工智能会自动检测并隐藏有害评论，而人类版主则通过防止误报来保障言论自由。我们带来了一个复杂的社区管理工具，它不仅可以自动调节在线讨论，还可以提供有关您的受众及其情绪的见解。它将所有社交媒体资料和网站的社区管理整合到一处，提供社区的全面概览。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 软件的所有者或被许可人。它是一种产品搜索工具，可为用户提供在社交网络（包括 Facebook）上收集的数百万条广告。 Dropispy 凭借其非常先进的搜索工具，使电商能够找到获胜的产品。
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厌倦了整天回答客户同样的重复问题？您是否厌倦了熬夜查看客户的私信？成千上万的数据让你时刻头脑风暴？嗯，不用担心了！我们已创建并从 Facebook 获得了高级权限，因此您无需这样做。当我们的应用程序已经这样做时，为什么要创建自己的应用程序还要经历 Facebook 的拒绝流程或批准。我们简单的拖放编辑器将让您的机器人在几分钟内启动并运行。 chatgpt 准备就绪，您只需提供 Open AI 帐户中的 API 密钥即可。我们提供最完整的 Facebook 和 Instagram 营销工具服务。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一种链接管理解决方案，允许用户将内容/材料合并到单个链接中。用户可以列出社交媒体链接、创建媒体工具包或在自定义页面上包含任何重要信息。用户还可以添加社交图标、缩略图、视频预览等，并为每个帐户保留多个可以相互链接的页面。
Cretorial
cretorial.ai
克里托尔媒体服务列兵。 Ltd. 是一家科技媒体初创公司，专注于品牌建设、社交媒体管理和影响者管理。 Cretorial 还拥有专有的人工智能技术，该技术将颠覆流行语、标语、标题、主题标签和其他类型微内容的创建方式。 Cretorial 的承诺是为每个人（从文案撰稿人到研究人员、从广告代理商到商业领袖、从技术作家到营销人员、从教育工作者到演示者、从创始人到初级员工）提供设计和提供卓越内容所需的文本。
Convosight
convosight.com
Convosight 的使命是让社区创建者从其社区中获得可持续的收入。 为希望建立、发展、参与和货币化在线社区的社区建设者构建首个此类社区管理平台。 Convosight 最初是为 Facebook 群组推出的，如今已有超过 100,000 个 Facebook 群组信任 Convosight 来管理超过 7 亿名会员。 Convosight 的解决方案包括： 1. 与全球领先品牌合作，创建、设计和执行创新的社区营销活动，帮助品牌联系、吸引和激活社区中的目标受众。 2. 在Facebook上建立品牌社区，与目标消费者建立共同拥有的共享空间。该群组是您品牌的在线聚会场所，您可以在这里了...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球领先的高质量 Instagram 关注者、点赞和观看次数提供商。该公司于 2012 年由一群社交媒体专家创立，他们希望帮助其他人发展 Instagram 个人资料，从那时起就成为了行业内的巨头。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳大利亚第一个社交媒体存档工具，在构建时考虑到了政府合规性。 Brolly 在墨尔本创建，旨在提供简单、创新的存档解决方案，满足合规标准，包括在澳大利亚存储数据，因此您的记录受到澳大利亚数据隐私法的保护。 良好的社交媒体参与意味着进行大量对话。如果您的组织通过其社交渠道提供重要信息，您应该记录它们。 一旦您连接上，布罗利就会开始收集历史和实时内容，因此您无需这样做。通过 24/7 社交记录管理在一处查看所有内容。 Brolly 使其易于导出、受本地支持并且使用起来很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力于为公司提供全面的系统，以管理其品牌属性、身份以及整个网络和所有主要社交网络（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的关系。 Brandle 的使命是成为社交媒体治理和网络形象管理的值得信赖的来源，并提供帮助每个企业管理、保护其品牌的功能。
BotRemoval
bot-removal.com
借助 BotRemoval，您有一个绝佳的机会来分析、清理和保护您的 Instagram 帐户。利用 BotRemoval 的扫描功能来检测不需要的关注者，例如机器人和商业帐户。 有效清除关注者列表中阻碍参与率增长的垃圾帐户。激活保护功能，您的关注者中将不再有机器人！
BitSignal
mybitsignal.com
数字名片专业人士对此赞不绝口。分享您的联系信息、应用程序、网站和社交关系。立即创建您的免费个人资料 - 无需应用程序。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 为世界领先品牌提供可扩展的混合人工智能和人工内容审核解决方案，使社区能够发挥最佳水平。通过无缝过滤符合任何品牌规格的多媒体内容，确保从市场到虚拟世界的数百万客户获得积极的用户体验。 WebPurify 使用人类内容审核团队和人工智能解决方案提供内容审核和审核服务。通过将 WebPurify 的 AI 工具与现场团队相结合，WebPurify 能够为品牌提供最准确的内容审核：每周 7 天、每天 24 小时。无论您的业务需要什么，我们都能为您提供解决方案。 WebPurify 的可扩展混合人工智能和人工内容审核服务包括： * 脏话过滤和文本审核 * 图像审核 * 视频审查和...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll 提供多平台社交媒体调查和测验。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒体参与度并在 Twitter / X 上发展您的业务 TweetAI.com 可以帮助您： * 单条推文：在几秒钟内激发您的下一条推文。 * 主题：激发您的主题。 * 回复：使用我们的免费 Chrome 扩展程序，只需单击一下即可激发您的回复。 * 重写器：重写您的流行且常青的推文，以添加一点新意。 * 语气：使用自定义语气来匹配您或您的品牌的声音。 从今天开始使用 Tweet AI，永远不会想不出接下来要发什么推文。
Trooya
trooya.com
Trooya 是一个基于云的社交媒体联络中心，使您能够响应客户、解决他们的问题并赢得他们的善意。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 为内容创作者、企业和企业提供社交媒体保护。 Spikerz 相信，保护社交媒体帐户已成为当今的关键任务。不幸的是，黑客攻击、封禁和帐户丢失的数量不断增加，而没有人为完全依赖这些渠道的企业提供帮助。 我们在以下领域提供全面保护： * 黑客和网络攻击 * 平台禁令和暂停 * 身份盗窃和冒充 * 机器人和假粉丝攻击 * 影子禁令和平台条款违规 * 网络钓鱼攻击和诈骗
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一项优质的社交媒体营销和增长服务，可自动执行您的社交媒体活动，以提升您的在线形象。 Somiibo 在互惠关系的基础上工作，它与其他用户交互以从这些用户那里获取社交信号。 Somiibo 充当您的个人营销机构，推广您的在线品牌，协助您进行互联网营销过程。 Somiibo 由 Ian W. 于 2017 年创立，目前拥有 3 名出色的员工来维持其运营！
Ready For Social
readyforsocial.com
我们所做的一切的核心是我们的 ReadyForSocial 软件平台。借助它，我们使您的#marketing 和#sales 团队能够更有效地与 B2B 客户进行沟通。通过#SocialSelling，我们帮助销售专业人士在#SocialMedia 上变得相关，以便他们能够成功地与客户、潜在客户和合作伙伴建立联系并互动。我们的社交媒体软件具有经过验证且可衡量的投资回报率，可提高收入和销售效率。
Rav
rav.ai
RAV.AI 旨在利用人工智能彻底改变视频编辑和发布。 RAV.AI是一项基于人工智能的视频编辑服务，采用高度先进且专业的音视频处理技术，让您的视频具有专业美感。 该平台允许用户上传原始视频片段，并立即提供经过专业编辑的视频。 该应用程序最受欢迎的功能之一是用户能够使用另一个视频作为灵感视频来编辑其视频。用户可以重新提交带有评论的修订，直到他们对项目 100% 满意为止。 RAV.AI 编辑包括配乐、视觉效果、文本图形、过渡和视频节奏。用户可以分别上传视频、音频、图片文件，为创作提供无限可能。 RAV.AI 不仅是一个编辑服务，而且是一个完整的社交媒体自动化平台。一旦获得最终视频，用户...
Publing
publing.co
Publing 从社交媒体平台收集帖子，并在预先设计的屏幕、网站、广告屏幕和户外广告上显示这些帖子。 Publing 使用内容管理功能，通过精心设计的完全定制屏幕帮助企业建立在线交流。 出版将有关企业的真实内容转变为令人印象深刻的营销工具！
Panvy
panvy.com
Panvy 可以帮助您快速、轻松地发展您的 SMM 业务。 Panvy的团队已经成功完成了多个领先市场的尖端SMM项目。今天，Panvy 让您可以分享 Panvy 的成功，只需点击几下鼠标即可获得自己的在线业务，只需 5 美元。不要错过今天开始盈利的机会。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基于 Windows 的应用程序，允许用户在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播视频平台上播放预先录制的视频。它还支持多个社交媒体帐户。通过使用直播视频进行视频营销，获得更多观看次数并吸引更多受众。该流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上进行直播。它提供详细的培训和 24/6 实时聊天支持，并且不需要任何第三方应用程序。
Growapp
growapp.digital
IA 支持社交媒体管理工具，用于编写、批准、安排、分析和比较社交媒体上的内容。
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial 是一个完整的 UGC 平台，可帮助品牌在客户的帮助下提高参与度、建立信任并销售更多产品。 EmbedSocial 通过提供与所有主要社交媒体网络的官方 API 集成并创建将 EmbedSocial 客户的用户生成内容与其网站同步的服务来实现这一目标。 EmbedSocial 收集的内容类型包括客户照片、评论、故事或在社交媒体上或通过我们的本机工具共享的整个帖子。
Drop
usedrop.io
Drop 使品牌和零售商能够通过 Instagram 私信直接进行销售，从而彻底改变了社交商务。 借助 Drop 的平台，企业可以轻松地在社交媒体上吸引受众，提高转化率，并将关注者转变为终身客户。
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai是一种创新工具，诞生于尖端人工智能技术和Dream100 Engagement的强大战略的交叉点。用于使用人工智能通过类似人类的评论与 Dream100（可以影响特定领域的 Dream 客户的 LinkedIn 创建者）的 LinkedIn 帖子进行互动。由于缺乏信任，大多数 B2B 创始人或服务提供商的冷 DM/邮件回复率低于 1%。为了建立信任并将响应率提高到 30%，他们需要在推销服务之前直接与梦想客户或 Dream100 接触。我们的软件将每天手动参与的时间从 5 小时减少到 1 小时。
CrowdSpark
crowdspark.com
CrowdSpark 是一款一体化解决方案，可供品牌和媒体公司通过收集、管理和发布用户生成的内容来建立联系和社区。
eCairn
ecairn.com
eCairn 是一家专注于销售、营销和社区管理社交智能的软件公司 eCairn 为财务顾问提供社交媒体勘探解决方案，以发现数字富人群体并建立促进业务发展的关系。 进一步来说： * 在 Twitter、博客和 LinkedIn 上绘制“富裕人群部落”并介绍潜在客户 - 例如：独角兽公司的关键员工、湾区的企业家社区、特定地点的名人、非营利组织的董事会/受托人/关键人物，顶尖大学校友...... * 使用人类助手和算法实时聆听这些数字财富。 * 通过电子邮件和财务移动应用程序提供每日见解 顾问可以用来了解前景并发展关系。 * 衡量社交网络的努力。
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout 是一个美容和时尚影响力市场。
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram 创建了强大的工具，帮助音频创意人员通过社交视频吸引其播客应有的受众。听力图将您最好的音频时刻转化为引人入胜的听力图。 * 吸引新听众。 在制作了 1000 多个播客后，我们有信心为成功的促销策略构建内容。我们的听力图经过精心设计，能够脱颖而出并被分享。 * 迷人的设计。 应大众需求，我们扩大了代理服务范围。我们的设计师熟练地将当前的设计趋势与您独特的品牌融合起来，以展示您的音频。留下更好的第一印象并吸引观众。 * 按照您的日程安排。 使用我们的自助应用程序快速轻松地创建和共享听力图。对于代理客户，我们还提供当天服务以适应任何发布时间表。
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo 是一家领先的 YouTube 数字代理机构，与欧洲顶级品牌合作，迄今为止，共有超过 160 个品牌内容视频为其客户产生了超过 5500 万次自然观看次数。我们与所有行业领域合作，包括快速消费品、游戏、移动应用、玩具和非政府组织。 Wizdeo 的代理和 MCN 业务得到 Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，这是一种专有的大数据工具，可跟踪和分析全球超过 70 万个频道，其中包括 1.7 万个品牌频道、5500 万个视频、4000 万个用户。 Wizdeo Analytics 为创作者和品牌提供自动和个性化的建议，以进一步发展其...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social 有助于增加您的曝光度并与 Instagram 上的新客户建立联系。
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost 是一家位于图尔的法国公司。 PerfectPost 的使命是让个人充分发挥 LinkedIn 这个我们珍视的平台的潜力。 PerfectPost 旨在让每个人都能访问 LinkedIn，提供与我们通过这个令人难以置信的网络所经历的成功机会类似的机会。 与 Linkedin 配合使用并为其添加功能。 * 样式栏：轻松向您的帖子添加粗体、斜体、表情符号。 * 保存草稿：直接保存到 Linkedin 以供您下一篇文章使用。 * 实时覆盖率分析：跟踪您的帖子的可见性，以确定最佳时间和格式。 * 最重要的是：“查看更多”行可以直观地显示“...查看更多”将在哪里剪切您的帖子。
Kimola
kimola.com
Kimola 是一家 ResTech 公司，为研究专业人员提供 SaaS 产品。 Kimola Analytics 提供特定消费者生活方式的不同方面。这些受众由用户定义并由 Kimola 的人工智能引擎生成。这样广告商就可以在几秒钟内了解他们的受众常去哪里、看什么电视、喜欢哪个名人或有影响力的人，以及他们如何根据自己的兴趣进行区分。 Kimola Cognitive 为开发人员提供 API 服务，以便在他们的应用程序中使用我们的技术。这些 API 服务检测文本块的语言和情感，提取实体并在大量非结构化文本数据中进行搜索。
Flockler
flockler.com
Lockler 平台使品牌能够在其服务上整理、分析和显示用户生成的社交内容，从而提高转化率和停留时间。 Flockler 受到企鹅图书、皇家邮政、英国旅游局和欧足联等机构的信任。 所有计划均可免费试用 30 天，每月订阅费从 49 欧元起。 主要优点： * 轻松策划 UGC，在购买周期的早期阶段吸引消费者并增加产品页面的流量 * 当社交帖子用作产品推荐并在购买时在结帐或产品页面上显示时，转化率提高 20-30% * 社交数据和平台提供的见解可帮助您创建更有针对性和个性化的内容资产，提高社交广告的转化率 * 优化所有设备上的用户体验，提高内容转化率 * 内容的外观和显示没有任何限制。 Flo...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
社交战可以帮助您让观众以尽可能最好的方式分享您的内容 - 您希望分享的方式！
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一个自助式影响者营销平台，它将品牌与社交媒体影响者联系起来以推广其产品或服务。该平台提供了一个市场，品牌可以根据受众人口统计数据、参与率和其他相关指标来浏览和选择影响者。 Viralpitch 上的影响者经过验证，该平台处理合作伙伴关系的所有交易和法律方面。通过利用影响者的影响力和可信度，Viralpitch 使品牌能够吸引新受众并推动其营销活动取得成功。
ReplyMind
replymind.com
ReplyMind 是一款 SaaS 工具，旨在在 LinkedIn、Twitter 和 Product Hunt 上生成深思熟虑的回复。 ReplyMind 将自己定位为社交媒体平台上社交的首选个人助理。通过提供无缝的一键式自动回复工具，ReplyMind 使用户能够轻松地与受众互动，从而节省宝贵的时间和精力。该平台专注于生成深思熟虑和个性化的回复，这使其有别于竞争对手，为用户提供了独特的价值主张。 使命：ReplyMind 致力于持续改进，旨在简化互联网世界的沟通。这种前瞻性的方法确保 ReplyMind 始终处于市场前沿，满足更广泛的用户需求，并巩固其作为高效网络必备工具的地位。
Postwise
postwise.ai
Postwise 是一款人工智能驱动的解决方案，可用于制作完美的社交媒体帖子。 通过专门针对世界上表现最好的帖子进行培训的尖端人工智能，提高您在社交媒体上的参与度和影响力。 与成千上万满意的用户一起体验 Postwise AI 魔力的力量。
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款数字工具，可让您在 Pinterest 上提升业务。 Pinflux 是电子商务、网站、博客甚至社交网络不断增长的流量来源。随着 Pinterest 的发展，您可以使用 Pinflux 来查找内容、自动执行任务并带来大量流量。 Pinterest 的特点： * 查找优质 Pin 图和趋势，为 Pinterest 表获取免费且无限制的流量 * 创建并推广多张牌桌，以吸引最优质的流量 * 自动安排 pin 和帖子 * 自动追踪点赞、分享、关注者并建立 Pinterest 俱乐部以吸引更多访客 * 取消关注您不关注的帐户 * 无需API即可快速轻松安装 * 添加更多描述、链...
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