替代项 - Collabstr

Flockler

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Lockler 平台使品牌能够在其服务上整理、分析和显示用户生成的社交内容，从而提高转化率和停留时间。 Flockler 受到企鹅图书、皇家邮政、英国旅游局和欧足联等机构的信任。 所有计划均可免费试用 30 天，每月订阅费从 49 欧元起。 主要优点： * 轻松策划 UGC，在购买周期的早期阶段吸引消费者并增加产品页面的流量 * 当社交帖子用作产品推荐并在购买时在结帐或产品页面上显示时，转化率提高 20-30% * 社交数据和平台提供的见解可帮助您创建更有针对性和个性化的内容资产，提高社交广告的转化率 * 优化所有设备上的用户体验，提高内容转化率 * 内容的外观和显示没有任何限制。 Flo...