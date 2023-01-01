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Coin98 钱包是排名第一的非托管多链钱包和 DeFi 网关，旨在以安全可靠的方式将用户无缝连接到加密世界。 Coin98 钱包为您提供在 12 个流行区块链上快速、方便、安全的存储、发送、接收和交易程序，包括比特币、以太坊（ETH 和 ERC20 代币）、币安智能链（BNB 和 BEP20 代币）、Solana（SOL 和 SPL 代币） ）、Polkadot、Kusama、Avalanche、Huobi ECO Chain、Binance Chain（BNB 和 BEP2 代币）、Celo、TomoChain 和 Tron。我们预计在不久的将来支持 Thorchain、Polygon (Matic)、Cosmos、Band、Fantom、Terra (Luna)、Cardano 和 Dfinity。

网站： coin98.com

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