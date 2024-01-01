替代项 - cognitive3D
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款面向 AEC 行业的沉浸式 VR 产品，支持实时协作体验 3D 建模软件和建筑软件的设计。
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是领先的沉浸式云平台，用于审查设计、管理客户演示并与建筑行业的专业人士进行协作。通过与 Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等领先软件的直接集成，只需几分钟即可将您的设计带到云端，并且： 1. 在包括无线 VR 耳机在内的所有设备上共享设计 2. 通过沉浸式演示提高客户参与度3. 通过使用 VR 体验 1:1 比例的模型来增强设计审核 4. 在共享虚拟空间中解锁与主要利益相关者的实时协作 使用功能强大的协作工具，如会议、注释、查看 BIM 数据、适合您需求的测量项目从概念到完成。与 100 多个国家/地区的数千家建筑、工程和施工公司...
StellarX
stellarx.ai
协作应该简单、直接且有效。 StellarX 使各行业的商业专业人士能够通过沉浸式人工智能体验来提升自己。只需拖放、抓取即可移动、指向并单击，或者设置好后就不用管了。只要你能想到，就可以认为它已完成——无需代码。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可帮助您创建性能一流的基于 Web 的 3D 查看器，该查看器在移动和 VR 上运行良好。它专为实时 Archviz 演练、3D 产品配置器和演示而定制。得益于独特的自动优化技术，即使是具有数百万多边形的复杂建筑场景，现在也可以在独立的 VR 耳机上轻松查看，而无需连接到 PC。 Viz4D 被应用于各个领域，以在 VR 中创建 VR 陈列室、房地产 3D 游览、虚拟画廊、博物馆、家具和 WebGL 产品配置器...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一个提供无代码、基于网络的内容创建的平台。它强调经济性、易用性和人工智能驱动的 3D 转换功能。用户无需编码即可利用强大的 3D 资源库创建身临其境的内容。通过单个链接即可通过浏览器立即访问，从而简化了共享创作。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提...