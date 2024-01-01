替代项 - Cognism

Keyplay

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为雄心勃勃的 GTM 团队选择账户。如果您正在执行基于帐户的任何操作，则需要正确的帐户。 Keyplay 可帮助您精确地查找、挑选和跟踪您的理想帐户。与复杂且昂贵的 ABM 平台不同，您可以免费开始使用 Keyplay，并在几分钟内与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。 Keyplay 可帮助您简化帐户选择的 3 个核心工作：1.) 查找新帐户。用精确的数据绘制您的市场地图。一种发现、保存和细分整个市场的工作流程。 2.) 选择地区和玩法的帐户。使用相似项和信号对您的 ICP 进行建模。自动评分并丰富每个帐户。 3.) 跟踪账户。与 HubSpot 或 Salesforc...