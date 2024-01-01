替代项 - Cognism
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Nimble
nimble.com
CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Snov.io
snov.io
更多线索。更多销量。更多收入。 借助可带来增长的销售工具箱和 CRM 平台，扩展您的业务并更好地吸引潜在客户。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Apify
apify.com
让网络为您服务。 Apify 可以自动执行您可以在网络浏览器中手动执行的任何操作，并大规模运行它。我们是您的网络抓取、数据提取和网络 RPA 的一站式商店。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
BuiltWith
builtwith.com
Web 技术信息分析器工具。了解网站是用什么构建的。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手动勘探工作！ FindThatLead 可扩展您的潜在客户开发规模，以促进销售和增长。
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自动化工具：✔️构建个性化营销活动✔️管理销售渠道✔️跟踪生产力✔️与 CRM 工具本地集成。 ⭐50 个免费积分。
Kaspr
kaspr.io
花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们的软件将公共数据转化为先进的勘探电子邮件工具，以帮助专业人士进行电子邮件营销和外展活动。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
MeetAlfred
meetalfred.com
适用于 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 推广的一体化自动化解决方案。通过 Meet Alfred，释放平稳自动化的潜力，轻松管理您的多渠道销售渠道。提高团队的效率和生产力，每周节省 10 个小时以上的时间。告别繁重的手动任务，因为 Alfred 使您能够简化每天的工作，释放您的时间来吸引和培养潜在客户，以实现最佳转化和销售额最大化。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
HG Insights
hginsights.com
我们提供一流的 IT 支出、技术安装和合同智能，帮助销售、营销和战略团队更快地增加收入......
Reverse Contact
reversecontact.com
反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齐全的冷外展工具包，可帮助您生成高度针对性的销售线索列表、发送冷电子邮件序列，并在一个仪表板下预订与理想潜在客户的更多会议。
WASK
wask.co
WASK 是一款数字营销工具，可让您通过智能功能在一个地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 广告。
useArtemis
useartemis.co
寻找潜在客户、通过电子邮件丰富内容并启动多渠道营销活动。 加强您的外展工作，提取和丰富潜在客户，然后通过 Linkedin 和电子邮件启动多渠道营销活动。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一个 B2B 销售勘探工具平台。查找潜在客户数据，跟踪购买信号，并为出站勘探提供个性化的冷外展服务。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能联系人管理应用程序升级您的团队，将您的多个业务联系人列表转换为一个统一的地址簿，并从网络、移动设备甚至 Outlook 和 Gmail 中访问它。添加自定义字段和标签来组织您的联系人、跟踪活动、设置任务并使用 LinkedIn 和电子邮件签名自动丰富您的联系人。今天就可以体验试用版和免费增值版！
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
GetEmail.io
getemail.io
在几秒钟内获取任何人的电子邮件。我们使用大数据和机器学习算法在一秒钟内找到任何公司任何专业人员的电子邮件地址。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自动化软件可帮助机构和团队扩大其 LinkedIn 范围！使用市场上唯一的代理优先 LinkedIn 自动化工具，从多个同步帐户安全地发送无限的连接请求和消息。包含内容： - 组织中所有 LinkedIn 帐户的统一仪表板 - 一个活动中的多帐户轮换 - 无限 A/B 复制测试 - AI 超个性化连接请求消息 - 一个收件箱适用于所有 LinkedIn 帐户 - 处理所有您的 LinkedIn 潜在客户来自 HeyReach - 与 HubSpot 和 Pipedrive 的本机集成 - 从 Sales Navigator 以 CSV 格式导出无限联系人
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Leadership Connect
leadershipconnect.io
在政府中寻找合适人才的第一大可信来源。停止搜索。开始寻找。与政府领导人、最高管理层、董事会成员以及可以帮助推进您的政策或销售目标的人员建立联系。发展业务发展的战略关系。与立法助理讨论法案。跟踪在政府、企业、游说公司或媒体之间流动的人员。在多个垂直领域产生影响和销售。我们的数据收集和宇宙是独一无二的，全部经过主要来源验证，并且在其他地方无法获得。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户和合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是领先的销售支持和自动化平台，其使命是改变日常销售和营销。该项目于 2018 年底在荷兰鹿特丹成立，团队由 10 人组成。该平台提供高精度的公司和联系人数据。它基于先进的过滤系统，包括 50 多个数据过滤器。它全面概述了公司简介，详细介绍了公司基本信息、销售信号、技术和联系方式。 Sales.Rocks 数据库提供了来自全球 241 多个国家和地区的 1.15 亿多家公司和超过 2 亿个联系人的完整资料。我们结合不同的工具，为整个销售和营销团队提供完整的自动化平台，并通过先进的点滴营销和 LinkedIn 自动化简化他们的日常活动。我们帮助特别提款权找到初步外展的线...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 让您可以通过电子邮件、电话和社交媒体渠道轻松接触数百万家公司和专业人士，帮助您的公司更快发展。
Red Flag Alert
redflagalert.com
借助我们的 B2B 数据、合规性和信用风险平台，全面的情报可推动您的公司发展，同时保护您免受财务风险
LoneScale
lonescale.com
利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
Toplyne
toplyne.io
行为线索评分平台基于第一方产品使用情况、CRM、计费和第三方丰富数据，可在您的自助服务渠道中找到销售渠道。
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser 是一个销售智能平台，可使用人工智能自动进行潜在客户研究和优先排序。 Oppwiser 平台持续监控网络上数十亿的买家信号，自动发现准备购买的帐户，并帮助在正确的时间联系正确的决策者。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)...
Keyplay
keyplay.io
为雄心勃勃的 GTM 团队选择账户。如果您正在执行基于帐户的任何操作，则需要正确的帐户。 Keyplay 可帮助您精确地查找、挑选和跟踪您的理想帐户。与复杂且昂贵的 ABM 平台不同，您可以免费开始使用 Keyplay，并在几分钟内与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。 Keyplay 可帮助您简化帐户选择的 3 个核心工作：1.) 查找新帐户。用精确的数据绘制您的市场地图。一种发现、保存和细分整个市场的工作流程。 2.) 选择地区和玩法的帐户。使用相似项和信号对您的 ICP 进行建模。自动评分并丰富每个帐户。 3.) 跟踪账户。与 HubSpot 或 Salesforc...