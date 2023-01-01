CodeCanyon

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

每个网站构建都有数千个代码、脚本和插件。 从电子商务插件、移动应用程序模板、PHP、Bootstrap 等中进行选择，满足任何预算，由世界上最好的开发人员构建。

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